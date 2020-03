Grote vraagtekens rondom interlands van Oranje tegen VS en Spanje

Het is onzeker of de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen de Verenigde Staten (26 maart in Eindhoven) en Spanje (29 maart in Amsterdam) kunnen doorgaan, zo schrijft De Telegraaf maandagavond. Volgens de krant heeft de KNVB maandag overleg gevoerd met diverse betrokkenen. De bond houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus scherp in de gaten, zo klinkt het.

De keuze voor een interland in het Philips Stadion is een 'hoogst ongelukkige' gebleken, daar Noord-Brabant de zwaarst getroffen provincie is. Inwoners van Noord-Brabant werden maandagavond door premier Mark Rutte opgeroepen om waar mogelijk thuis te werken, terwijl het RIVM inwoners van de provincie eerder al adviseerde om thuis te blijven bij milde klachten als hoesten, koorts of neusverkoudheid.

Ambtgenoot Giuseppe Conte, de premier van Italië, kondigde maandagavond aan dat de quarantainemaatregelen die sinds zondag van kracht zijn in Noord-Italië nu voor het gehele land in werking treden. Reizen mag alleen in verband met werk, gezondheid of een aantoonbaar dringende reden. Het is zodoende maar de vraag of internationals Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Marten de Roon, Hans Hateboer en (eventueel) Justin Kluivert naar Nederland kunnen komen. Daarnaast is er volgens De Telegraaf nog een 'verzekeringstechnisch' probleem.

In Nederland is het aantal besmettingen maandag gestegen naar 321. Er zijn inmiddels vier personen overleden aan de gevolgen van het rondwarende virus, allemaal bejaarde personen met een broze gezondheid. Italië is van alle landen in Europa het zwaarst getroffen, met ruim zevenduizend besmettingen en 463 dodelijke slachtoffers.