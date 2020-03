Wat gebeurt er nu met de Serie A, de Champions League en het EK 2020?

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is de Serie A stilgelegd. In ieder geval tot 3 april wordt er niet gevoetbald vanwege het coronavirus, zo maakte premier Giuseppe Conte maandagavond bekend. Het besluit leidt tot veel onzekerheid over het slot van het seizoen en het EK, dat in de zomer in Italië moet beginnen. Volgens La Repubblica zijn er drie voorname opties voor de komende maanden.

Tot aan 3 april staan nog twee speelrondes op het programma in de Serie A; de eerstvolgende speelronde begint volgens de planning op zaterdag 4 april. Het wordt door de geschrapte speelronden nagenoeg onmogelijk om het seizoen op tijd af te ronden voordat het EK op 12 juni begint in Rome met een wedstrijd tussen Italië en Turkije. De UEFA kan besluiten het EK uit te stellen, wellicht tot de herfst of zelfs tot volgend jaar.

Eind vorige maand meldde The Independent al dat de UEFA crisisgesprekken voert met regeringsvertegenwoordigers van Europese landen. Er wordt verwacht dat circa 2,5 miljoen voetbalfans door Europa zullen reizen voor het EK. Volgens medisch experts is een toernooi in twaalf landen op dit moment 'de slechtst denkbare opzet' voor het toernooi, vanwege het risico op grootschalige verspreiding van het virus.

Een andere optie voor de Lega Serie A, de competitieorganisator in Italië, is om het speelschema zodanig aan te passen dat clubs in de laatste maand 'iedere twee à drie dagen' een wedstrijd zouden spelen. Op dit moment zijn er voor de meeste clubs nog twaalf duels te gaan. Het restant Coppa Italia wordt vervolgens doorgeschoven naar juni of augustus. Van dat toernooi moeten de returns van de halve finale nog worden afgewerkt, evenals uiteraard de finale.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Juventus 26 20 3 3 26 63 2 Lazio 26 19 5 2 37 62 3 Internazionale 25 16 6 3 25 54 4 Atalanta 25 14 6 5 36 48 5 AS Roma 26 13 6 7 16 45 6 Napoli 26 11 6 9 5 39 7 AC Milan 26 10 6 10 -6 36 8 Hellas Verona 25 9 8 8 3 35 9 Parma 25 10 5 10 1 35 10 Bologna 26 9 7 10 -4 34 11 Sassuolo 25 9 5 11 2 32 12 Cagliari 25 8 8 9 1 32 13 Fiorentina 26 7 9 10 -4 30 14 Udinese 26 7 7 12 -16 28 15 Torino 25 8 3 14 -17 27 16 Sampdoria 25 7 5 13 -16 26 17 Genoa 26 6 7 13 -16 25 18 Lecce 26 6 7 13 -22 25 19 SPAL 26 5 3 18 -24 18 20 Brescia 26 4 4 18 -27 16

De laatste mogelijkheid wordt gezien als doemscenario: de Serie A zou volledig geschrapt kunnen worden. Het zou betekenen dat het seizoen eindigt na 26 speelrondes en dat er geen landskampioen wordt aangewezen. Wel zouden de plekken voor Europees voetbal worden toegekend, vermoedelijk op basis van de huidige ranglijst. Er zal niemand degraderen, maar de top twee van de Serie B zou wel mogen promoveren. Daardoor zou de Serie A na de zomer bestaan uit 22 clubs.

Journalist Willem Haak, volger van het Italiaans voetbal, stelt op Twitter dat een verplaatsing van het EK op dit moment de meest waarschijnlijke optie is. De Serie A zou dan worden hervat wanneer het weer verantwoord is om te voetballen, mogelijk in de zomer. Hij stelt dat er bovendien een kleine kans is dat de Serie A, vanaf het moment waarop weer gevoetbald kan worden, wordt afgemaakt met een play-off-systeem waarin wordt bepaald wie kampioen wordt, wie Europa in gaat en wie degradeert.

Italië is van alle landen in Europa het zwaarst getroffen door het coronavirus, met ruim zevenduizend besmettingen en 463 dodelijke slachtoffers. Premier Conte besloot maandagavond dat de quarantainemaatregelen die sinds zondag van kracht zijn in Noord-Italië nu voor het gehele land in werking treden. Alle sportevenementen tot aan 3 april zijn geschrapt. Volgens journalist Haak staat vast dat ook duels in de Champions League en de Europa League niet in Italië gespeeld zullen worden.

Over drie dagen staat in de Europa League het duel tussen Internazionale en Getafe op het programma, terwijl Juventus - Olympique Lyon voor dinsdag 17 maart op de rol staat in de Champions League. Op donderdag 19 maart zouden AS Roma en Sevilla elkaar treffen in de Europa League. Die wedstrijden zijn omgeven door onzekerheid. Wel is bekend dat het eerste duel tussen Sevilla en Roma donderdag in Spanje zonder publiek wordt afgewerkt. Hetzelfde geldt voor Barcelona - Napoli in de Champions League op woensdag 18 maart.