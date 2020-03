Derksen stelt harde mening over Feyenoorder bij: ‘Had ik niet durven dromen’

Johan Derksen lijkt een draai van 180 graden te maken als het gaat om Marcos Senesi. De analist van Veronica Inside noemde de verdediger van Feyenoord eerder dit seizoen 'een Jan Doedel met geen enkele uitstraling', maar komt maandagavond volledig terug op die woorden.

Feyenoord nam Senesi in augustus voor zeven miljoen euro over van San Lorenzo, maar de 22-jarige centrumverdediger had in zijn beginperiode in De Kuip grote aanpassingsproblemen. "Die zeven miljoen euro is weggegooid geld", zo stelde Derksen eind oktober. "Hij kan niet verdedigen. Hij heeft geen enkele uitstraling, hij staat als een Jan Doedel op het veld. Als spits heb je in de catacomben niet zoiets van: oh jee, vanavond tegen die gozer. Hij heeft niets van de agressie die Argentijnse verdedigers doorgaans hebben."

Genee stelde tafelgenoot Derksen maandag de vraag of het geen tijd is om zijn mening over Senesi bij te stellen. "Ja, ik vond Senesi uitstekend spelen afgelopen wedstrijd (2-0 winst tegen Willem II, red.)", reageert Derksen. "Of er meer in zit dan ik aanvankelijk dacht? Nou, ik ben heel tevreden over hoe hij nu speelt en dat had ik niet durven dromen. Wat hij waard is? Nou, geen achttien miljoen. Of hij daar naartoe kan groeien? Ik kan het me nauwelijks voorstellen." Derksen doelt met het bedrag van achttien miljoen euro op eerdere geruchten dat Feyenoord een bod van die grootte zou hebben afgewezen op Senesi.

"Als hij een vaste plaats in het Argentijnse elftal heeft, dan ben je een heel eind", zo reageert ook René van der Gijp. "Dan kun je voor makkelijk naar Spanje of Italië", voegt Derksen op zijn beurt toe. Ook Hans Kraay mengt zich vervolgens in de discussie. "Ik heb toen ze hem gekocht heb ik drie wedstrijden gekeken en toen zei ik: 'Hij kan behoorlijk goed koppen, goed indribbelen, hij heeft een behoorlijke inspeelpass. Ik denk niet dat hij spijkerhard is, maar ik denk dat het een hele goede is.' Maar toen dacht iedereen dat ik door de ratten besnuffeld was. Achttien miljoen is heel veel, maar ze hebben zeven miljoen betaald, ze gaan er wel minimaal zes à zeven miljoen op verdienen."

Volgens Derksen moet Feyenoord zich echter niet blindstaren op het potentiële bedrag dat de club aan Senesi kan verdienen. "Het is ook al heel erg goed als hij gedurende zijn periode hier iets toevoegt aan Feyenoord? Dan ben je toch al tevreden over een aankoop?", vraagt Derksen zich hardop af.