Johan Derksen deelt pluim uit aan Dusan Tadic én Sergiño Dest

Het meestbesproken moment van het afgelopen Eredivisie-weekend was ongetwijfeld de felle uitbarsting van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic ten opzichte van ploeggenoot Sergiño Dest. Ook bij Veronica Inside bleef het akkefietje uiteraard niet onbesproken; Johan Derksen vindt dat beide Ajax-kemphanen zich goed hebben gedragen.

Hans Kraay junior denkt dat de ruzie voornamelijk voortkwam uit de woede van Tadic dat Dest te weinig in de verdedigende discipline speelde. "Ajax speelt op papier met een links- en rechtsback. Maar Nicolás Tagliafico staat nóóit linksback en Dest staat nóóit rechtsback", zo duidt de voetbalanalist de tactische problemen bij Ajax. "Dus Daley Blind en Jurriën Timber (de centrumverdedigers, red.) spelen met zijn tweeën over 68 of 70 meter."

"En daarom was ik het roerend eens met Tadic", zo springt Johan Derksen in op het statement van Kraay junior. "Er wordt nogal overdreven gedaan om die woede-uitval van Tadic. Tegenwoordig wordt dat met close-ups op tv allemaal uitvergroot, maar vroeger was het heel gebruikelijk dat oude spelers dit soort woede-aanvallen hadden tegen de jonge spelers. Vroeger viel dat niet op René, maar nu wordt het allemaal close in beeld gebracht en lijkt het veel erger. Maar hij krijgt gewoon op zijn flikker, en terecht. Om een van de redenen die Hans noemt."

René van der Gijp vond de uitbarsting van Tadic overdreven. "Ik vind het niet erg, maar om nou met je bolletje zo dicht bij zijn bolletje (van Dest, red.) te komen, dat vind ik weer niet nodig." Tot slot vindt Derksen dat ook Dest zich goed gedroeg. "Als een jongen hierom gaat huilen, want dat kan ook, dan is-ie niet geschikt voor topvoetbal. Maar hij kan er ook zijn motivatie uitputten, om die 'ouwe lul' Tadic eens te laten zien waar hij toe in staat is. Hij blafte ook terug, dat vond ik wel goed, want je moet natuurlijk niet alleen maar accepteren. Je moet ook wel even terugblaffen."