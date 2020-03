‘Zeer groot talent’ Noni Madueke gaat verjaardag extra glans geven in Eindhoven

Noni Madueke gaat een contract tot medio 2025 ondertekenen bij PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandagavond. De aanvaller wordt dinsdag achttien jaar en lijkt zijn verbintenis op zijn verjaardag te gaan verlengen. Op dit moment ligt Madueke tot de zomer van 2021 vast in het Philips Stadion.

Het wordt zodoende een prachtige week voor de jongeling, die zondag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (0-1) voor het eerst een basisplaats had bij PSV. Madueke kreeg rechts in de voorhoede de voorkeur boven Bruma. De Engelsman, die in 2018 transfervrij overkwam uit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur, debuteerde op 19 januari in het eerste elftal in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo en kwam sindsdien tot vier optredens in de Eredivisie.

Volgens het Eindhovens Dagblad wordt Madueke in Eindhoven als een 'zeer groot talent' gezien. Hij zal spoedig definitief aansluiten bij de A-selectie van Ernest Faber, zo is de verwachting; op dit moment traint hij al mee met het eerste elftal. Hij kan desondanks wel voor Jong PSV blijven uitkomen als het niet lukt een basisplek te veroveren. Madueke kwam dit seizoen tot zes optredens in de Keuken Kampioen Divisie voor de beloftenploeg.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Groningen zei Faber dat Madueke een kans verdiende om zijn kwaliteiten te tonen. "Hij is een topscorer, die er ballen inschiet bij alle elftallen: de Onder-19, Jong PSV en bij ons op de training", zei de trainer. "Het is een mooie kans om te laten zien of hij het nu ook kan." Madueke was in elf wedstrijden voor de Onder-19 goed voor zeven treffers en acht assists. Namens Jong PSV verzorgde hij in de Keuken Kampioen Divisie vier doelpunten en een assist in zijn zes optredens.