Mühren staat na wereldgoal op 26 treffers; Romeny is held in blessuretijd

Aan de topvorm van SC Cambuur komt voorlopig geen einde. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie boekte maandagavond de zevende zege op rij: Jong AZ werd met 0-3 geklopt. Cambuur heeft nu een voorsprong van zes punten op nummer twee De Graafschap. Twee doelpunten werden geproduceerd door Robert Mühren, die dit seizoen al 26 keer scoorde in 29 competitiewedstrijden. Op de topscorerslijst is nummer twee Reda Kharchouch, spits van Telstar, zes doelpunten van Mühren verwijderd. NEC won in de blessuretijd met 1-2 van Jong FC Utrecht en klimt daardoor naar de achtste plek.

Jong AZ - SC Cambuur 0-3

Cambuur legde de basis voor de zevende opeenvolgende overwinning in de negentiende minuut. Mühren ontving een lange bal van achteruit van Calvin Mac-Intosch en nam het leer via de borst mee het strafschopgebied in. Vanuit een lastige hoek schoot hij de bal met het linkerbeen prachtig over doelman Rody de Boer heen; via de paal zeilde de bal binnen. Het doelpunt deed sterk denken aan zijn treffer tegen NEC, eind januari vanaf de andere flank. Een kwartier later verdubbelde Mühren de marge, ditmaal met een schot in de lage hoek. Drie minuten voor de pauze kwamen de bezoekers goed weg toen AZ in een scrimmage de paal trof en dat was de grootste mogelijkheid die de thuisploeg nog zou krijgen. Diep in de blessuretijd bepaalde Michael Breij de eindstand met een snoeihard schot.

Jong FC Utrecht – NEC 1-2

Voor FC Utrecht had de wedstrijd niet beter kunnen beginnen. Odysseus Velanas werd in het strafschopgebied aan de arm getrokken, waarna arbiter Laurens Gerrets een strafschop toekende en Jonas Arweiler beheerst de hoek uitzocht. Het duurde echter niet lang voordat ook NEC mocht aanleggen vanaf elf meter. Mark Pabai beging een overtreding op Ayman Sellouf, waarna Zian Flemming de penalty benutte en zijn dertiende treffer van het seizoen maakte. Zes minuten na de pauze miste Arweiler een opgelegde kans om zijn tweede treffer van de avond te maken, terwijl Sellouf aan deoverzijde het aluminium trof toen hij de bal richting de kruising draaide. Mede door enkele knappe reflexen van Mattijs Branderhorst hield NEC stand en in de derde minuut van de blessuretijd trokken de bezoekers het duel naar zich toe. De negentienjarige Ole Romeny werd de held van NEC.