Derksen en Kraay eensgezind: ‘Wereldspits als hij aan het voetballen komt’

Jay-Roy Grot ontpopte zich afgelopen zaterdag tot de absolute held van Vitesse door in de slotfase het enige en winnende doelpunt te maken tegen FC Twente (1-0). De 21-jarige spits, die sinds zijn ruzie met ploeggenoot Riechedly Bazoer wordt uitgefloten door zijn eigen supporters, is volgens zowel Johan Derksen als Hans Kraay junior tot veel meer in staat dan hij tot op heden heeft laten zien.

Bij zijn winnende doelpunt overbrugde Grot, die pas zijn tweede doelpunt van het seizoen maakte, een enorme afstand. De huurling van Leeds United begon vanaf eigen helft met de bal aan de voet aan een lange rush, snelde langs Twente-verdedigers Oriol Busquets en Julio Pleguezuelo, en legde de bal eenmaal aangekomen in de zestien rustig in de verre hoek. "Grot gaat nooit diep, nu gaat-ie eindelijk eens diep", stelt Kraay jr bij Veronica Inside. "Een geweldige actie. Hij raakt geblesseerd bij het juichen, want dat is hij niet gewend, hij scoort nooit", zo grapt de voetbalanalist. "Maar die verdedigers hadden hem toch nog wel kunnen vasthouden?"

Derksen is het volledig eens met zijn mede-analist Kraay. "Het is inderdaad bezopen dat iemand tachtig meter kan overbruggen en dat twee Twente-spelers daar hijgend achteraan rennen, zonder dat ze wat doen", stelt de oud-verdediger. "Ik begrijp wel wat ze dachten: die Grot scoort nooit, dus laat maar schieten. Maar deze keer schoot-ie de bal er wel in." Derksen stelt dat Grot het bij zijn oude clubs, onder meer NEC en VVV-Venlo, nooit heeft laten zien. Vorig seizoen kwam de Oranje-jeugdinternational in 33 Eredivisie-wedstrijden tot 6 goals voor laatstgenoemde club.

"Grot heeft het nergens eigenlijk goed gedaan, maar die jongen is stérk en heeft een krácht! Als die aan het voetballen komt, dan is het een wereldspits", zegt Derksen. Volgens Kraay is Grot qua type vergelijkbaar met Feyenoorder Luciano Narsingh en Gyriano Kerk van FC Utrecht. "Hij is bloedsnel, maar hij wil net als Narsingh en Kerk in de bal komen. Kerk heeft dat nu afgeleerd. Dick Advocaat zei altijd tegen hem: 'Jij bent snel, ga nou de diepte in! Gooi de bal eromheen en ga lopen.' Dat doet Grot eindelijk een keer, Kerk doet het nu elke keer. En als Narsingh het doet, is Narsingh ook bruikbaar."