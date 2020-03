Johan Derksen maakt gehakt van ‘snotaap’: ‘Wie denkt hij dat hij is?’

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor de manier waarop Noa Lang zich zaterdagavond tijdens en na de wedstrijd tussen Vitesse en FC Twente (1-0) gedroeg. De aanvaller van de bezoekers werd vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald en was zichtbaar gefrustreerd: hij beende naar de zijlijn met zijn gezicht op onweer en begroette zijn medespelers of de technische staf niet. Derksen stoort zich 'geweldig' aan Lang, vertelt hij maandagavond bij Veronica Inside.

Lang had in de twaalfde minuut een grote kans gemist om FC Twente op voorsprong te schieten. Na een te korte kopbal van verdediger Eli Dasa op doelman Remko Pasveer reageerde de buitenspeler attent, maar van dichtbij trof hij de paal. In het restant van de wedstrijd kon Lang zich niet onderscheiden. De huurling van Ajax kwam sinds zijn komst in januari tot zeven wedstrijden voor FC Twente, waarin hij eenmaal scoorde. Derksen stelt dat hij voorlopig geen enkele meerwaarde heeft voor zijn nieuwe club, die als nummer veertien slechts een punt van de degradatiestreep verwijderd is.

"Hij heeft er ooit drie ingeschoten toen Ajax heel goed speelde”, doelt Derksen op de hattrick die Lang op 1 december maakte namens Ajax tegen zijn huidige club FC Twente (2-4 zege). ”Daarna heeft Twente hem gehaald, maar daar heeft hij nog niets gepresteerd. Hij heeft alleen maar opgelegde kansen gemist." De analist noemt Lang een 'falende aanvaller' en heeft begrip voor zijn wisselbeurt in de slotfase. "Na zijn wissel is hij niet met het lot van Twente bezig, maar met zijn eigen ego. De grote Lang is op zijn pik getrapt omdat hij gewisseld wordt, maar wie is Lang in godsnaam? Wie denkt die snotaap dat hij is?"

De frustratie van de jonge dribbelaar bleek eens temeer uit zijn besluit om de pers na de wedstrijd niet te woord te staan. "Ik zou ook niet met hem willen praten", grapt Derksen. "Alsof er iemand van de media daar wakker van ligt. Die jongen overschat zichzelf zodanig." Volgens de oud-voetballer zegt het gedrag van Lang 'alles' over zijn karakter. Tafelgenoot René van der Gijp denkt dat het echter ook wat zegt over de wijze waarop de twintigjarige aanvaller is opgegroeid in de voetballerij. "Het zijn natuurlijk ventjes die al vanaf hun twaalfde te horen krijgen hoe verschrikkelijk goed ze zijn. En dat het gek is dat Real Madrid nog niet voor de deur staat. Dat wordt ze verteld door ouders, zaakwaarnemers en alles wat eromheen hangt."