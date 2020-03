De Mos volledig overtuigd over FC Utrecht - Feyenoord: ‘Kan je geruststellen’

Na afloop van elk Eredivisie-weekend neemt Aad de Mos de vaderlandse competitie door met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De voetbaltrainer in ruste denkt dat PSV na de moeizame overwinning op FC Groningen alles zal moeten blijven geven om ook de volgende wedstrijden te kunnen winnen. "De valkuil is dat men nu gaat denken: het lek is nu boven, nu kunnen we het rustig aan gaan doen", aldus De Mos.

PSV heeft met FC Emmen (thuis), Fortuna Sittard (uit), Heracles Almelo (thuis) en Sparta Rotterdam (thuis) op papier een makkelijk programma. "Nu komen de wedstrijden waarin je het zelf helemaal moet gaan doen en met veertig meter in je rug moet gaan spelen. Tegenstanders zullen zo dom zijn als FC Groningen om Denzel Dumfries helemaal vrij te laten", zo doelt De Mos op de rechtsback van PSV, die tegen Groningen het enige doelpunt maakte toen hij op de rechterflank diep ging en over het hoofd werd gezien door linksback Sam Schreck.

De Eindhovenaren werden in de tweede helft op de been gehouden door doelman Lars Unnerstall, zo zag ook De Mos. "Hij heeft het gisteren fantastisch gedaan. Ik moet zeggen: het lijkt wel met de week beter te worden", zegt de oud-coach, die nog altijd twijfelt aan de meevoetballende kwaliteiten van de Duitser. "Het blijft toch een item dadelijk in de kleine wedstrijden, waarin hij weinig keeperswerk krijgt, maar wel veel terugspeelballen. Het is een puntenpakker, absoluut, maar hij zal het ook in andere wedstrijden moeten laten zien, ook in kleinere wedstrijden waarin je als een soort libero moet meevoetballen. Dan kun je een berekening maken. Mocht hij het fantastisch doen, dan zal ik de eerste zijn om te beamen dat hij beter is dan Jeroen Zoet (die momenteel door PSV verhuurd wordt aan FC Utrecht, red.)."

Elfrink zegt vervolgens tegen De Mos dat het voor PSV te hopen is dat Zoet niet de TOTO KNVB Beker-finale wint van Feyenoord, omdat PSV in dat geval als nummer vier play-offs moet spelen. "Ik kan je geruststellen: FC Utrecht gaat die beker echt niet pakken", stelt De Mos. "Ik heb die ploeg van Dick Advocaat (Feyenoord, red.) gisteren gezien, dat is echt een geoliede machine. Ze spelen fantastisch voetbal, ik heb driehoeken gezien aan de rechterkant. Feyenoord speelt met de week beter."

Het valt Elfrink op dat De Mos zijn voorspelling zeer gedecideerd brengt. "Dat doe je op basis van wat je ziet van beide ploegen en een beetje op basis van het verleden, waar wordt die wedstrijd gespeeld, in wat voor flow zit die ploeg", reageert de oud-trainer. "Feyenoord heeft meer hardheid in de ploeg, er zitten geen zwakke plekken in en het is op elkaar ingespeeld."