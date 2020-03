Manchester City woedend om ‘cruciale schwalbe’ van Bruno Fernandes

Een cruciaal moment in de stadsderby tussen Manchester United en Manchester City (2-0) was zondag de vrije trap waaruit in de dertigste minuut de openingstreffer voortkwam. City-middenvelder Ilkay Gündogan beging volgens scheidsrechter Mike Dean een lichte overtreding op Bruno Fernandes, maar de 29-jarige Duitser is het daar totaal niet mee eens, zo laat hij optekenen in de Engelse pers.

Fernandes wilde een pass van Luke Shaw aan de linkerkant van het veld ontvangen, maar Gündogan was de nummer tien van United te snel af en onderschepte de bal. Fernandes leek niet of nauwelijks te worden geraakt, maar de Portugees ging al schreeuwend naar het gras en kreeg van Dean een vrije trap. Fernandes nam de spelhervatting snel en stuurde Antony Martial weg met een prachtig boogballetje, waarna de Franse aanvaller doelman Ederson verraste met een volley in de korte hoek: 1-0.

"Ik ben gefrustreerd over de vrije trap waaruit het doelpunt kwam", verklaart Gündogan. "Het was in de verste verte geen overtreding. Ik raakte alleen de bal en hij gaat op de grond liggen en schreeuwen. Ik weet niet eens of de scheidsrechter het wel gezien heeft, of gewoon het gevoel had dat het een overtreding was. Ik vind het zeer teleurstellend om eerlijk te zijn, omdat ik erbij betrokken was en er direct daarna gescoord wordt. Dat doet heel veel pijn."

Ook bij tv-zender Sky Sports zijn de analisten van mening dat het geen overtreding was van Gündogan. "Ik vind het geen vrije trap", zegt Micah Richards, oud-verdediger van Manchester City. "Dit is een derby. Hij kan hier echt geen vrije trap voor geven. Dit soort wedstrijden zijn ervoor om te laten 'lopen'. In onze tijd ..." Richards krijgt vervolgens steun van Roy Keane. "Ik vind het ook geen vrije trap", zegt de voormalig middenvelder van Manchester United. "Dit soort derby's zijn nou eenmaal fysiek. Hij (Gündogan, red.) raakt de bal, Bruno doet het slim om een vrije trap te winnen."

Het doelpunt van Martial dat volgde had volgens Keane nog wel voorkomen kunnen worden. "Het is een stukje vakmanschap van Bruno Fernandes, maar Sergio Agüero is ook aan het slapen", zegt Keane, die bedoelt dat Agüero met Martial mee had moeten lopen. "En ik weet niet wat er aan de hand is met keepers tegenwoordig, maar deze moet hij hebben. Een doelman van wereldklasse pakt deze", zo klinkt er kritiek op City-doelman Ederson.