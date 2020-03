José Mourinho rekent dit seizoen niet meer op Steven Bergwijn

Het seizoen van Steven Bergwijn lijkt erop te zitten. José Mourinho zegt maandagavond op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met RB Leipzig dat hij niet verwacht dat de aanvaller dit seizoen nog in actie komt voor Tottenham Hotspur. Eerder op de maandag bevestigde de club al dat Bergwijn zaterdag tegen Burnley een ‘significante’ verstuiking van de enkel heeft opgelopen.

Als de voorspelling van Mourinho uitkomt, is het maar de vraag of Bergwijn op tijd fit is voor het EK. In het beste geval begint hij zonder wedstrijdritme aan het toernooi, zo lijkt het. Tottenham liet maandag weten dat hij voor 'langere tijd' moet revalideren. De geruchten over de afwezigheid van Bergwijn gingen al langer, aangezien de aanvaller maandagochtend, net als ploeggenoot Ben Davies, niet op het trainingsveld verscheen. De verwachting is dat Dele Alli dinsdagavond in de aanval zal gaan beginnen tegen RB Leipzig, samen met Lucas Moura en Erik Lamela.

De absentie van Bergwijn is een hard gelag voor Mourinho, die ook niet kan beschikken over de al langer afwezige Harry Kane en Heung-Min Son. Kane liep in januari een zware hamstringblessure op en keerde eind vorige maand voor het eerst terug op het trainingsveld. Son brak op 16 februari zijn arm in de competitiewedstrijd tegen Aston Villa (2-3 zege) en vloog naar zijn geboorteland Zuid-Korea om zich te laten behandelen door een voor hem bekende arts. Sinds zijn terugkeer in Engeland is hij echter in 'zelf-quarantaine', als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

Opvallend was dat Bergwijn negentig minuten meedeed tegen Burnley, ondanks dat hij niet honderd procent fit aan de aftrap verscheen. Aanvankelijk was het plan om de ex-PSV'er 55 à 60 minuten te laten spelen en daarna te vervangen door Lucas Moura, zei Mourinho na afloop. "Ik moest het plan echter veranderen", voegde hij eraan toe. Het plan van Mourinho mislukte doordat de trainer Moura al aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen bracht. De Braziliaanse aanvaller kwam samen met Giovani Lo Celso voor Oliver Skipp en Tanguy Ndombélé, die teleurstelden in de eerste helft. Mourinho achtte die dubbele wissel aan het begin van de tweede helft noodzakelijk.