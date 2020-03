‘Ik kan me niet voorstellen dat ik als voetballer terugkeer bij Ajax’

Siem de Jong ziet uit naar zijn dienstverband bij FC Cincinnati in de Amerikaanse MLS. Tweeënhalve week geleden maakte Ajax bekend dat de aanvallende middenvelder transfervrij de overstap maakt naar de club uit Ohio, die de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen heeft verloren. De Jong behoorde nog niet tot de wedstrijdselectie, maar zegt in een afscheidsinterview met Ajax TV zich fit te voelen en langzaamaan wedstrijden hoopt te gaan spelen.

De Jong speelde dit seizoen maar negen officiële wedstrijden voor Ajax, waarvan zeven als invaller. Met een hattrick tegen SV Spakenburg in de KNVB Beker, zijn eerste wedstrijd als basisspeler van Ajax in bijna twee jaar tijd, beleefde hij op 22 januari zijn hoogtepunt. Zijn kansen bleven echter beperkt en dus stemde Ajax in met een transfervrij vertrek van de routinier, die een nieuwe terugkeer als speler in Amsterdam nagenoeg uitsluit. "Misschien na het voetbal, maar ik kan me niet voorstellen dat ik als voetballer terugkeer. Maar je weet het nooit: Ryan Babel was ook iets ouder, dus het kan nog", lacht De Jong. "

"Ik zie mezelf als speler niet terugkeren, denk ik. Ik weet niet precies wat ik na mijn carrière ga doen, maar als het iets in het voetbal is, dan hoop ik wel dat ik hier ooit weer terugkom", voegt De Jong eraan toe. Voorlopig gaat hij zijn wedstrijden spelen in een land waar hij altijd al graag wilde wonen. "Ik volg best veel Amerikaanse sporten en ben benieuwd naar de MLS", vertelt de 31-jarige De Jong, die is binnengehaald door technisch directeur Gerard Nijkamp. In Cincinnati leek hij ook samen te gaan werken met een andere landgenoot, Ron Jans, maar de trainer nam kort voor zijn komst ontslag na het gebruik van het N-woord.

"Op het moment dat ik erheen ging, werd dat nieuws bekend", blikt De Jong terug. "Toen ik daar aankwam, zei de club: 'We hoopten dat je nog wel zou komen.' Voor mij was het apart, want ik wist niet wat er zou gebeuren." De zesvoudig international van Oranje had graag samenwerkt met Jans, zegt hij. "Ik ken hem niet persoonlijk heel goed, maar zag er wel naar uit. Het is nu afwachten wie de trainer wordt. Voor mij verandert dat niet zoveel, maar het is altijd lekker als een trainer je kent." Bovenal hoopt hij spoedig weer aan wedstrijdritme te komen. Zijn laatste optreden dateert van 26 januari, tegen FC Groningen in de Eredivisie (2-1 nederlaag).

Naar eigen zeggen is De Jong in de laatste jaren 'zoekende' geweest; hij keerde in 2017 terug bij Ajax na een dienstverband bij Newcastle United. "Ik weet dat de concurrentie groot is bij Ajax 1 en bij Jong Ajax mag ik niet meer spelen, dus ik kom niet echt aan mijn wedstrijden", legt De Jong uit. Het was zodoende een 'vrij moeilijk seizoen', waarin hij 'tegen de concurrentie op moest vechten'. "Dat heeft geholpen om weer sterk en fit te worden, maar mijn rol was vrij klein. Dat is soms weleens lastig, zeker als je gewend bent om veel wedstrijden te spelen. Ik denk dat weinig spelers daar genoegen mee nemen, hoe jammer ik het ook vind om het seizoen niet af te kunnen maken."