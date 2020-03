‘Italië schrapt alle sportevenementen tot aan 3 april’

Het Italiaans Olympisch Comité (CONI) heeft maandagavond het advies ingediend om alle sportevenementen in het land tot aan 3 april te schrappen. Het zou betekenen dat de Serie A de komende weken stilligt. De kans is levensgroot dat het verzoek wordt gehonoreerd, maar het CONI heeft inmenging van het Italiaanse ministerie van Sport nodig om het verzoek te bekrachtigen.

Het Olympisch Comité heeft geen bevoegdheden boven andere sportbonden en kan daarom niet zelf beslissen om alle sportevenementen te schrappen. De wedstrijd tussen Sassuolo en Brescia, die maandag om 18.30 uur op het programma staat, vindt wel doorgang. Vertegenwoordigers van de Italiaanse clubs komen dinsdag samen om te overleggen wat de volgende stappen zijn.

Met de verstrekkende maatregel hoopt het CONI verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Italië is van alle landen in Europa het zwaarst getroffen, met ruim zevenduizend besmettingen en 366 dodelijke slachtoffers. Zestien miljoen inwoners van Noord-Italië mogen de regio niet verlaten; het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies voor het land gegeven.

Het is de vraag of een eventueel verbod op alle sportevenementen ook van toepassing zal zijn op duels in de Champions League en de Europa League, daar die worden georganiseerd door de UEFA. Volgens Italiaanse media ziet het ernaar uit dat wedstrijden in die toernooien doorgang zullen vinden. Er blijven ook vragen omtrent het EK 2020, dat volgens de planning uitgerekend in Rome begint op 12 juni.

Woensdag besloot de Italiaanse regering om alle sportevenementen tot aan 3 april achter gesloten deuren af te werken. Om dat besluit ongedaan te maken, en over te gaan tot een algeheel verbod, is een nieuw decreet van de regering nodig. Giovanni Malago, de voorzitter van het CONI, zal premier Giuseppe Conte en minister van Sport Vincenzo Spadafora spoedig formeel informeren over zijn positie, waarna vermoedelijk een definitief besluit volgt.