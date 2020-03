Arsenal wil Manchester United 29 miljoen euro betalen

Reece Wylie heeft over belangstelling niets te klagen. Chelsea lijkt de beste papieren te hebben om de jonge middenvelder over te nemen van Aldershot. (TeamTalk)

Olivier Giroud stond in januari in de belangstelling van Tottenham Hotspur, Internazionale en Lazio. De aanvaller mocht echter onder geen beding vertrekken bij Chelsea. (Téléfoot)

Middlesbrough is niet van plan om Hayden Coulson naar Newcastle United te laten vertrekken. Een bod van ruim elf miljoen euro van the Magpies is al afgewezen. (Teesside Live)