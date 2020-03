‘Honderd procent zeker dat Steven Berghuis op lijstjes staat bij Ajax’

Steven Berghuis is dit seizoen de grote smaakmaker aan de kant van Feyenoord en de verwachting is dat de captain aankomende zomer een nieuwe stap in zijn loopbaan gaat zetten. De aanvaller kan er volgens Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher namens Voetbal International, ook voor kiezen om binnen de Eredivisie van club te veranderen, maar hij acht de kans dat dit gaat gebeuren klein.

Berghuis werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar PSV en Krabbendam suggereert dat de aanvaller eveneens in beeld is bij aartsrivaal Ajax: “Honderd procent zeker dat Berghuis op lijstjes staat bij Ajax, misschien was dat vorig jaar ook al zo. Je kent Erik ten Hag, die houdt van zulke spelers”, vertelt hij maandagmiddag via de kanalen van zijn werkgever.

De journalist verwacht dat Ajax wel aan Feyenoords vraagprijs kan voldoen, maar gaat er niet van uit dat een transfer van de grond zal komen: “Hij kan alles maken, maar ik denk niet dat hij vindt dat hij het kan maken. PSV was natuurlijk al een brug te ver wat dat betreft. Hij had kunnen zeggen: ‘Dat ga ik doen, onder een andere trainer, met andere spelers in een nieuwe omgeving Champions League spelen.’ Redenen genoeg om het wel te doen, maar hij wilde het niet.”

Krabbendam denkt daarom dat Berghuis opnieuw de stap naar het buitenland zal maken. De rechtsbuiten was eerder al actief bij het Engelse Watford, maar wist hier niet door te breken: “Hij heeft een jonge dochter van een jaar. Nu krijgt hij de kans om de stap te maken. Hij wil zichzelf testen op een hoger niveau. Hij is al een keer in het buitenland geweest en dat ging niet helemaal goed. Hij is nu natuurlijk rijper, dus hij gaat gewoon naar het buitenland om daar te spelen.”