FC Twente en Heracles slaan voor komende tien jaar handen ineen

FC Twente en Heracles Almelo gaan vanaf volgend seizoen op gelijkwaardige basis invulling geven aan de gezamenlijke jeugdopleiding, zo maken beide clubs maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De twee clubs uit Twente werkten al langer samen en hebben nu voor de komende tien jaar de handen ineengeslagen. “De Academie moet een aantrekkelijk alternatief worden ten opzichte van de concurrentie”, is technisch directeur van FC Twente Ted van Leeuwen opgetogen.

“Het doel is om sterke persoonlijkheden op te leiden door de jeugdspelers maatwerk te leveren binnen onze opleiding”, vervolgt hij zijn verhaal. “We streven ernaar om met alle elftallen op het hoogste niveau te voetballen en een echte rol te spelen. Uniek in Nederland is dat er twee uitstroommogelijkheden zijn naar eerste elftallen van een BVO.”

Zijn collega Tim Gilissen bij Heracles Almelo voegt toe dat ‘de regio te klein is voor twee academies op niveau’: “In het belang van het regionale talent geloven we dan meer in samenwerken dan in concurreren. We hebben goede afspraken met elkaar gemaakt en zijn van mening dat de Academie gebaat is bij stabiliteit en duurzame keuzes. In de komende jaren gaan we hard aan de slag om dit te realiseren.” Voor Paul van der Kraan, algemeen directeur van FC Twente, is het vooral belangrijk dat de FC Twente/Heracles Academie en gelijkwaardige invulling zou krijgen.

“Wij wilden nieuwe afspraken maken over de verhoudingen binnen de gezamenlijke jeugdopleiding, die sinds de start in 2003 zijn scheefgegroeid. We gaan een samenwerking aan op basis van gelijkwaardige invulling, ook wat betreft de financiële bijdrage vanuit beide clubs”, legt hij uit. De trainings- en wedstrijdlocatie van de Academie blijft met Sportcampus Diekman Enschede voor de jongste teams en het Trainingscentrum Hengelo voor de bovenbouw overigens hetzelfde. Het Erve Asito van Heracles wordt mogelijk ook het toneel van wedstrijden van de jeugdteams.