‘Raiola wacht op aanbiedingen voor ‘een van beste nummers 10 van Europa’’

Jesse Lingard is als kind van de club al twintig jaar actief bij Manchester United en de aanvallende middenvelder speelde tot nu toe ruim tweehonderd wedstrijden in de hoofdmacht van the Red Devils. Aankomende zomer zou er echter weleens een einde kunnen komen aan het dienstverband van de Engelsman op Old Trafford.

Goal weet maandag te melden dat manager Ole Gunnar Solskjaer bepaald niet onder de indruk is van Lingard. De Noor zou niet enthousiast zijn over het spel dat de 27-jarige middenvelder, die ook op de vleugels uit de voeten kan, laat zien. Daarnaast bestaan er vragen over zijn inzet op het trainingsveld en zijn werkethiek.

Solskjaer: 'Bruno Fernandes heeft de X-Factor'

Lingard beschouwt zichzelf volgens de berichtgeving als ‘een van de beste nummers 10 op de Europese velden’, maar vindt in Solskjaer geen medestander wat betreft deze claim. De oefenmeester heeft met Bruno Fernandes in januari een nieuwe spelmaker mogen verwelkomen, terwijl hij met Odion Ighalo nog een aanvallende optie aan zijn selectie toe heeft gevoegd. Voor Lingard blijven daardoor voorlopig alleen minder belangrijke wedstrijden, zoals tegen Derby County in de FA Cup, over.

Lingard krijgt nog tot het einde van het seizoen om zich te bewijzen, al is de kans aanwezig dat hij eieren voor zijn geld kiest. De 24-voudig international sloot zich onlangs aan bij de stal van Mino Raiola en de verwachting is dat de zaakwaarnemer al lijntjes heeft uitgegooid voor zijn nieuwe cliënt. Vooralsnog lijkt er echter geen concrete interesse in Lingard te zijn.