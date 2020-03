KNVB bereidt zich voor op maatregelen tegen coronavirus: ‘Kan snel omslaan’

In landen als Italië en Frankrijk wordt vanwege de uitbraak van het coronavirus de komende tijd in lege stadions gespeeld, terwijl dat aankomend weekend ook voor Duitsland lijkt te gaan gelden. In de Eredivisie is vooralsnog geen sprake van wedstrijden achter gesloten deuren, maar hier kan in de komende weken wel verandering in komen.

De KNVB laat maandagmiddag namelijk bij monde van een woordvoerder weten dat er momenteel diverse scenario’s in kaart gebracht worden, voor het geval de Nederlandse autoriteiten maatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Voorlopig kunnen de wedstrijden nog gewoon met publiek gespeeld worden.

“Maar het zou snel kunnen omslaan”, tekent het ANP op uit de mond van de woordvoerder. “Het komt steeds dichterbij en we houden alles scherp in de gaten. We houden er rekening mee dat het ook in Nederland kan gaan gebeuren, maar vooralsnog volgen we de maatregelen van de Nederlandse overheden.”

In Nederland zijn op dit moment 321 besmettingen met het coronavirus geconstateerd, waarvan het merendeel in de provincie Noord-Brabant. Drie mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.