Collectieve lofzang op ‘ijskoude moordenaar’ Dolberg na dubbelslag in derby

Kasper Dolberg is in korte tijd uitgegroeid tot een van de bepalende spelers bij OGC Nice. De voormalig aanvaller van Ajax tekende zaterdag in de derby met AS Monaco (2-1 winst) voor zijn tiende en elfde doelpunt van het seizoen in de Ligue 1. Bij Nice is men dan ook maar wat blij met de aanwezigheid van de doorgaans koelbloedige Dolberg, die vooral veel populariteit geniet onder zijn ploeggenoten in Frankrijk.

"Hij verdient het, want Kasper werkt keihard", laat Nice-verdediger Malang Sarr optekenen in de Franse media. "Hij krijgt niet in elke wedstrijd evenveel ballen, maar toch volgt vaak de beloning. Kasper heeft geen vijftig kansen nodig om een doelpunt te maken, dat liet hij tegen Monaco wederom zien. Hij is een ijskoude moordenaar. Kasper blijft altijd kalm, wat erg knap is gezien zijn leeftijd. Er zijn niet veel aanvallers die hem dat nadoen. We zijn dan ook erg blij dat hij hier speelt."

Middenvelder Alexis Claude-Maurice is het roerend eens met Sarr. "Het is een geweldige aanvaller, die er altijd in slaagt om op te vallen. Kasper heeft wat dat betreft echt een neusje voor de goal, dat kan niet elke spits in de Franse competitie zeggen. Het is dan ook geweldig om Kasper in ons midden te hebben", zo luidt het positieve oordeel over Dolberg, die in deze jaargang al driemaal is opgenomen in het Elftal van de Maand in de Ligue 1.

Trainer Patrick Vieira omschrijft Dolberg als een ‘uitstekende spits’. "Hij is altijd in beweging en kan daarnaast goed anticiperen. In zijn beginperiode hier had Kasper het lastig, omdat hij toen nog geregeld geïsoleerd stond voorin. Maar tegen Monaco maakte hij twee zeer belangrijke doelpunten voor ons." Nice bezet met 41 punten de zesde plaats in de rangschikking. Plaatsing voor Champions League-voetbal lijkt lastig te worden, daar de achterstand op nummer vier Lille OSC acht punten bedraagt. In Frankrijk volgen nog tien speelronden.