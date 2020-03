Maatregelen tegen coronavirus van grote invloed op Ligue 1 en Bundesliga

Afgelopen weekend werd er vanwege de grootschalige uitbraak van het coronavirus in Italië al zonder publiek gespeeld, terwijl eerder op de maandag duidelijk werd dat ook in de Champions League verschillende wedstrijden achter gesloten deuren worden afgewerkt. Hetzelfde geldt de komende tijd voor de Ligue 1 zo is maandagmiddag bekendgemaakt. Ook de wedstrijden in de Bundesliga lijken voorlopig in lege stadions te worden gespeeld.

In Frankrijk wordt er tot zeker 15 april zonder publiek gespeeld, of voor maximaal duizend toeschouwers. Roxana Maracineanu, de Minister van Sport, heeft deze maatregel maandagmiddag naar buiten gebracht: “De clubs moeten nu besluiten of zij maximaal duizend kaarten willen verkopen voor de wedstrijden, de wedstrijden achter gesloten deuren willen spelen, óf (als dat mogelijk is) de wedstrijden willen verzetten.” Ook de oefeninterlands van de Franse nationale ploeg tegen Oekraïne en Finland van eind maart zullen zonder publiek afgewerkt of verzet worden.

De Bundesliga lijkt eenzelfde lot te treffen. De Duitse voetbalbond heeft nog geen officieel besluit genomen, maar DFL-baas Christian Seifert loopt in gesprek met BILD al wel vast op de zaken vooruit: “Het liefst spelen we met toeschouwers, maar momenteel is dat helaas niet realistisch. Het staat wel vast dat we gaan spelen”, legt hij uit. Aankomend weekend staat onder meer de Revierderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 op het programma.

Het coronavirus heeft buiten Europa eveneens invloed op het voetbal. De FIFA heeft besloten om de Aziatische WK-kwalificatiecyclus voor het toernooi van 2022 in Qatar voorlopig stil te leggen. Wedstrijden worden echter mogelijk toch gespeeld als er geen gezondheidsrisico’s zijn en beide landen ermee akkoord gaan om in actie te komen. Ook de play-off-wedstrijd tussen Zuid-Korea en China voor een Olympisch ticket wordt uitgesteld.