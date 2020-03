Sentiment rond De Ligt lijkt te draaien: ‘De beste verdediger van Juventus’

Juventus won zondagavond achter gesloten deuren met 2-0 van Internazionale en deed daarmee uitermate goede zaken in de strijd om de landstitel in de Serie A. Matthijs de Ligt, die wederom een basisplaats kreeg van trainer Maurizio Sarri, wordt omschreven als de ‘beste verdediger’ aan de kant van Juventus in het topduel. Collega-international Stefan de Vrij kan echter niet op lovende kritieken rekenen in de Italiaanse media.

De Vrij was ongelukkig bij het openingsdoelpunt van Aaron Ramsey, want het schot van de middenvelder van Juventus vloog via de voet van de Nederlandse verdediger het doel in. "De Vrij viel in de tweede helft negatief op en werd door de aanvallers van Juventus regelmatig in de problemen gebracht", zo oordeelt OA Sport over de stopper van Inter, die als rapportcijfer een 5,5 krijgt uitgereikt.

De Ligt maakte volgens bovengenoemd medium ook geen denderende indruk, maar hij kreeg desondanks een 6 voor zijn optreden tegen Inter. "In aanvallend opzicht was hij een paar keer gevaarlijk met kopballen." Er volgt echter ook gelijk een kritische kanttekening. "De Ligt had wel moeite om Lautaro Martínez af te stoppen. Af en toe raakte de aanvaller uit het zicht van de Nederlander. De Ligt scoort over het algemeen wel een voldoende."

FOX Sports deelt eveneens een 5,5 uit aan De Vrij. Landgenoot De Ligt kreeg een 6,5 achter zijn naam, voornamelijk voor zijn rol in het afstoppen van Romelu Lukaku. "Hij zat volledig in de tang van Leonardo Bonucci en De Ligt", zo luidt het duidelijke oordeel. "In zo’n belangrijke wedstrijd mag je veel meer van Lukaku verwachten. Maar hij kreeg geen enkele kans in deze wedstrijd." De Belgische aanvaller werd dan ook voortijdig naar de kant gehaald door Inter-trainer Antonio Conte.

Ook Calciomercato is van mening dat De Vrij niet meer dan een 5,5 verdient voor zijn inbreng in het duel met Juventus. "Zijn zachte kant voerde de boventoon en hij was daarnaast ook niet doortastend genoeg." Bij de treffer van Ramsey had De Vrij bovenal pech. "Erg jammer voor hem, hoe de bal via zijn benen ongelukkig in het doel terechtkomt." Hoe anders is het commentaar over De Ligt, die een 7 op zijn rapport krijgt. "Op dit moment is De Ligt de beste verdediger van Juventus."

In de optiek van Eurosport was De Vrij ‘zichzelf niet’ in de topper tegen Juventus. "Hij oogde afwezig en bij vlagen zelfs bijzonder onzeker. Ook bij het doelpunt van Ramsey nam De Vrij een veel te passieve houding aan. Bij het schot van de Welshman draaide hij zich bijna volledig om." Dat de beoordeling uitkomt op een 5,5 is dan ook geen verrassing. De Ligt scoort met een 7 wederom veel beter dan zijn landgenoot. "Zijn aanwezigheid achterin was zeker te merken." Volgens MSN Italia is de 7 voor De Ligt meer dan verdiend. "Hij is bijna onpasseerbaar. Hij is daarnaast een ware gigant in de luchtduels."