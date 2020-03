Seizoen PSV-pechvogel voorbij: ‘Dit is een enorme teleurstelling’

Yanick van Osch komt dit seizoen niet meer in actie namens PSV, zo maken de Eindhovenaren maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige sluitpost heeft op de training zijn pols gebroken en zal daardoor geruime tijd aan de kant staan.

Voor Van Osch komt deze blessure als een hard gelag, aangezien hij pas net hersteld is van een zware knieblessure. De doelman scheurde begin vorig jaar een kruisband en keerde pas in januari terug bij de selectie van PSV.

“Het was echt domme pech, een van de laatste ballen van een training”, reageert hij op zijn blessure. “Ik ben pas net weer fit na een zware knieblessure, dus dit is voor mij persoonlijk een enorme teleurstelling. Dit seizoen kom ik niet meer in actie, dat staat vast.”

Van Osch wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht van PSV, al maakte hij al wel een aantal keer deel uit van de selectie. Dit seizoen zat hij op de bank tijdens de Eredivisie-wedstrijden tegen ADO Den Haag, Vitesse en Feyenoord. Namens Jong PSV speelde hij vooralsnog vijftig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.