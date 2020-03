Chong hakt knoop door en gaat 34 duizend euro per week verdienen

Tahith Chong beschikt over een aflopend contract bij Manchester United en in de afgelopen maanden werd er volop gespeculeerd over de toekomst van de twintigjarige Nederlander. Chong heeft nu echter toch besloten om zijn toekomst aan the Red Devils te verbinden, zo bevestigt zaakwaarnemer Erkan Alkan.

“Er was veel interesse, we hebben met grote clubs gesproken”, laat hij maandag optekenen door het Algemeen Dagblad. “Maar Manchester United kwam toch met een goed plan voor Tahith. Hij blijft graag bij de club die hem uit Nederland haalde.” Het leek er lange tijd op dat Chong zijn loopbaan zou gaan vervolgen bij Internazionale, maar i Nerazzurri grijpen nu toch mis.

Naast Inter werden ook Barcelona en Juventus genoemd als mogelijke gegadigden. Chong gaat volgens berichten uit Engeland echter op korte termijn een langlopend contract tekenen bij zijn huidige werkgever. Manchester United is er naar verluidt in geslaagd om de aanvaller te overtuigen met een weeksalaris van 34 duizend euro.

Chong is sinds de zomer van 2016 actief bij de huidige nummer vijf van de Premier League, die hem destijds overnam van Feyenoord. De rechtsbuiten speelde vooralsnog veertien wedstrijden in de hoofdmacht van de rode club uit Manchester, waarin hij nog niet trefzeker was. Dit seizoen staat de teller op drie optredens in de Premier League.