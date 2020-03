Bergwijn lijkt te ontbreken tijdens cruciale Champions League-return

Tottenham Hotspur moet dinsdagavond de 0-1 nederlaag die drie weken terug in eigen huis werd geleden tegen RB Leipzig zien weg te poetsen en de zorgen voor deze cruciale return zijn groot bij manager José Mourinho. Naast de al langer afwezige Harry Kane en Heung-Min Son, lijkt de Portugees in Duitsland ook geen beroep te kunnen doen op Steven Bergwijn.

De London Evening Standard meldt maandagmiddag namelijk dat Bergwijn af is gevallen voor de wedstrijd in de achtste finales van de Champions League. De Oranje-international liep zaterdag tijdens de Premier League-wedstrijd tegen Burnley een enkelblessure op en Mourinho sprak toen al meteen de vrees uit Bergwijn dinsdag te moeten missen.

Mourinho: 'Plan was dat Bergwijn maar 55 à 60 minuten zou gaan spelen'

De aanvaller verscheen daarop maandagochtend, net als ploeggenoot Ben Davies, niet op het trainingsveld en lijkt dus niet op tijd fit de zijn voor de wedstrijd tegen die Roten Bullen. De verwachting is dat Dele Alli in Leipzig in de aanval zal gaan beginnen, samen met Lucas Moura en Erik Lamela.

Het eerste fluitsignaal in de Red Bull Arena zal dinsdag om 21.00 klinken en the Spurs moeten in ieder geval een keer scoren om de kwartfinale van het miljardenbal te bereiken. In tegenstelling tot andere wedstrijden in de Champions League, waaronder Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund en Barcelona - Napoli, zullen in Leipzig overigens wel gewoon fans welkom zijn in het stadion.