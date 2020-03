‘Ik kan me niet herinneren of Van Bommel voetballend zo goed was als ik’

Borussia Dortmund versterkte zich in de winterse transferperiode met Erling Braut Haaland en Emre Can en de twee nieuwkomers hebben meteen een impact op het elftal van trainer Lucien Favre. Routinier Mats Hummels sprak eerder al over een nieuwe spirit bij die Borussen en Can kan zich daar wel in vinden. Hij wil echter ook meer zijn dan alleen ‘kracht’ en ‘wil om te winnen’.

“Het klopt dat dat sterke punten van mij zijn. Als ik echter alleen daarom bekend sta, wordt eraan voorbijgegaan dat ik ook kan voetballen. Ik heb me in Liverpool en in Turijn niet alleen vanwege mijn mentaliteit laten gelden”, legt hij uit in gesprek met Kicker. De 25-voudig international van Duitsland is met zijn nieuwe werkgever inmiddels opgerukt naar de tweede plek in de Bundesliga, op vier punten van koploper Bayern München.

Highlights: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

Can kwam Juventus in januari over van Juventus en de middenvelder wordt inmiddels vergeleken met illustere Bundesliga-voorgangers als Mark van Bommel en Stefan Effenberg. “Ik kan me niet herinneren of zij voetballend ook zo goed waren, of ze ook tweebenig waren en net zo snel als ik”, reageert hij lachend. “Natuurlijk zijn er overeenkomsten, maar iedere voetballer ontwikkelt een eigen stijl. Dat gold voor Effenberg, voor Van Bommel en ook voor mij.”

Dortmund was begin dit jaar niet de enige geïnteresseerde, zo benadrukt Can: “Ik had alleen al drie aanbiedingen vanuit de Premier League, waaronder van Manchester United. Daar heb ik vanwege mijn achtergrond bij Liverpool echter geen seconde over na hoeven te denken. Ik heb ook altijd al enorm veel sympathie gehad voor BVB. Ik wilde naar een club die mij nodig had en waar ik belangrijk kon zijn. Dat is bij Dortmund het geval. Borussia past goed bij mij en dat is andersom ook zo. En het geld: ja, dat is belangrijk, maar niet alles”, sluit hij af.