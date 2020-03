‘Transfer van 56 miljoen euro lonkt voor Malen ondanks zware blessure’

Arsenal houdt rekening met een vertrek van Pierre-Emerick Aubameyang, mocht plaatsing voor de groepsfase van de Champions League wederom mislukken. Donyell Malen is naar verluidt een serieuze optie voor manager Mikel Arteta als vervanger, zo weet Le10Sport te melden. Er wordt gesproken over een transferbedrag van omgerekend 56 miljoen euro voor de aanvaller van PSV, die in Eindhoven vastligt tot medio 2024.

Malen wordt naast Arsenal ook genoemd als mogelijke aanwinst van AC Milan. De aanvaller, die eerder tussen 2015 en 2017 al voor the Gunners uitkwam, herstelt momenteel van een zware knieblessure. De kans lijkt klein dat Malen dit seizoen nog in actie komt voor PSV. Daarnaast zijn er ook grote twijfels over diens deelname aan het EK met het Nederlands elftal. De viervoudig international beleefde een succesvolle start van deze jaargang, met elf doelpunten in veertien competitiewedstrijden. In het duel met Feyenoord in december liep hij echter een zware kwetsuur aan de knie op, waardoor Malen al drie maanden aan het revalideren is.

De PSV-aanvaller stond recentelijk al in de belangstelling van AC Milan, dat vanwege zijn knieblessure uiteindelijk koos voor Zlatan Ibrahimovic. De belangstelling vanuit Milaan is evenwel nog niet verdwenen, zo verzekert Le10Sport. Arsenal vreest een zomers vertrek van Aubameyang, zeker als de club er opnieuw niet in slaagt om een ticket voor de Champions League te bemachtigen. Daarnaast is er onvrede over de vroegtijdige uitschakeling in de Europa League tegen Olympiacos. De aanvaller uit Gabon wil naar verluidt bij Arsenal blijven, maar de vermeende belangstelling van onder meer Internazionale en Barcelona brengt hem wellicht op andere gedachten. Een weer fitte Malen zou dan zijn plaats moeten innemen in de selectie van Arteta.

Malen speelde eerder twee seizoenen voor Arsenal, al bleef een doorbraak in de hoofdmacht uit. Het was allerminst een gedwongen vertrek, zo liet hij destijds weten aan De Telegraaf. "Ik ben zeker niet weggestuurd door Arsenal. Mijn contract, dat nog een jaar doorliep, wilde ik ook verlengen. Geld is nooit een issue geweest. Anders had ik Engeland ook nooit verlaten. Er gingen geruchten dat ik niet topfit bij Arsenal verscheen, maar ik ben nimmer te dik geweest. Dat is echt pure onzin." Malen, voor wie PSV in 2017 circa 570.000 euro neerlegde, werd aan het begin van het seizoen ook al eens genoemd als mogelijke aanwinst van Arsenal.