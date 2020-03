Arsenal bevestigt einde seizoen met verwachte herstelperiode Torreira

Arsenal heeft de verwachte herstelperiode van Lucas Torreira bekendgemaakt. De middenvelder liep in de FA Cup-wedstrijd tegen Portsmouth een gebroken enkel op na een harde tackle van James Bolton. The Gunners laten maandag via de officiële kanalen weten dat de Uruguayaan zeker acht tot tien weken nodig heeft om te herstellen, waardoor zijn seizoen zo goed als zeker ten einde is.

Torreira verliet het veld op Fratton Park op krukken en werd daarna onderzocht in het ziekenhuis. Al snel werd duidelijk dat hij een breuk had opgelopen in zijn rechterenkel. Een paar dagen later weet Arsenal te melden dat de speler ongeveer twee maanden aan de kant staat. In het meest gunstige geval is hij over acht weken hersteld en zou hij in theorie nog mee kunnen spelen tegen Aston Villa (9 mei) en Watford (17 mei). Die kans lijkt echter klein, waardoor manager Mikel Arteta rekening houdt met het einde van het seizoen voor Torreira.

Waar Arteta het voorlopig moet doen zonder Torreira, heeft hij binnenkort wel de beschikking over Cedric Soares. Hij is herstellende van een knieblessure en sluit deze week weer aan bij de groepstraining. Sead Kolasinac (schouder) staat voorlopig nog aan de kant. De verwachting is dat hij aan het einde van deze maand weer in training gaat. Calum Chambers is geopereerd aan zijn linkerknie nadat hij geblesseerd raakte tegen Chelsea op 29 december. Hij zal in de loop van volgend seizoen weer aansluiten.