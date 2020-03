Barcelona en PSG spelen return in Champions League in leeg stadion

Vanwege de uitbraak van het coronavirus in Europa is de kans groot dat het Champions League-duel tussen Barcelona en Napoli achter gesloten deuren plaatsvindt, zo weet L'Esportiu de Catalunya maandag te melden. De Ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken in Catalonië denken dat het beter is dat de ontmoeting in het Camp Nou zonder publiek wordt afgewerkt, met het oog op de gezondheid van de supporters. Beide ploegen ontmoeten elkaar op woensdag 18 maart. Ook de return tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund wordt afgewerkt in een leeg stadion, zo bevestigt de Franse politie.

Italië meldt aan de lopende band gevallen van besmetting met het coronavirus, waardoor er onrust is ontstaan in Catalonië. De gemeenteraad van Barcelona heeft zaterdag al een verklaring afgegeven waarin wordt gepleit voor uitstel van de thuiswedstrijd tegen Napoli. Bovengenoemd medium verwacht dat er in de komende dagen meer duidelijkheid komt over het wel of niet doorgaan van het duel in de achtste finale van het miljardenbal. Rondom de eerste ontmoeting van beide clubs, twee weken geleden, waren er ook twijfels. Desondanks werd de wedstrijd niet geschrapt door de UEFA. Barcelona verliet het San Paolo met een 1-1 gelijkspel.

De Catalaanse overheid praat deze week met de clubleiding van Barcelona over de heikele kwestie. "We zullen de te hanteren protocollen bespreken", verklaart Staatssecretaris van Sportzaken Gerard Figuera aan Esports3. "Op dit moment is er echter nog niets definitief besloten. Napels ligt in een afgesloten risicogebied en het volgen van de juiste protocollen op het gebied van de volksgezondheid zou een realistische optie kunnen zijn."

Van sommige wedstrijden in Europees verband is al bekend dat er geen publiek toegankelijk is. Valencia treedt dinsdagavond achter gesloten deuren aan tegen Atalanta. Getafe moet het in de Europa League op 19 maart doen zonder toeschouwers in de thuiswedstrijd tegen Internazionale. Laatstgenoemde club speelde zondag in een leeg stadium tegen Juventus (2-0 nederlaag). Daarnaast is het bekerduel met Napoli uitgesteld vanwege het coronavirus, wat ook geldt voor de confrontatie in de andere halve finale tussen Juventus en AC Milan.

In de Bundesliga is de derby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 van aanstaande zaterdag onderwerp van gesprek. Armin Laschet, president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, is het eens met Minister van Volksgezondheid Jens Spahn, die grote sportevenementen in Duitsland wil opschorten vanwege het coronavirus. "Dat advies slaan we zeker niet in de wind", verklaart Laschet aan het ARD. Christian Seifert, algemeen directeur van de Duitse voetbalbond, sluit niet uit dat er op termijn zonder publiek wordt gespeeld. "Het coronavirus brengt de samenleving en het voetbal in een lastig parket." Seifert praat binnenkort met alle Bundesliga-clubs over de invulling van het restant van dit seizoen.