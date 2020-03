Man City zakt door het ijs in derby: ‘Betekende veel meer voor Man United’

Manchester United won zondag voor de derde keer dit seizoen van buurman Manchester City (2-0). De hoop op een plaatsbewijs voor de groepsfase van de Champions League is dan ook springlevend op Old Trafford, want de achterstand op nummer vier Chelsea bedraagt slechts drie punten. Oud-spelers Roy Keane en Gary Neville denken dat het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer zondag een ‘grote stap’ hebben gezet.

Neville benadrukt hoe belangrijk de zege op Manchester City is voor de lange termijn. "Ik heb de laatste jaren niet zo’n sfeer meegemaakt in het stadion, waar ook iedereen bij betrokken was", stelt de oud-verdediger bij Sky Sports. "Dit heb ik echt al heel lang niet meer meegemaakt, echt een zeldzaamheid. Het was echter een geslaagde dag voor Manchester United, dat zoiets ook heel erg goed kon gebruiken."

"Het is nog steeds niet genoeg voor Champions League-voetbal of een eindklassering in de top vier, maar het is zonder meer een mijlpaal voor Solskjaer en de spelers", voegt Neville daaraan toe. Keane omschrijft de sfeer tijdens de derby als ‘briljant’. "Dit hadden de fans echt nodig. Het was niet heel mooi, maar Manchester United heeft wel trots en inzet getoond. Het laatste doelpunt was fantastisch, de sfeer daarna was echt uniek." Keane doelt op de treffer van Scott McTominay, die optimaal profiteerde van een slechte uitgooi van doelman Ederson en van afstand raak schoot.

Keane was de laatste jaren vaak vol lof over Manchester City, maar zondag schrok hij juist van het elftal van manager Josep Guardiola. "Het leek wel of het allemaal veel meer betekende voor Manchester United. Manchester City had wel veel balbezit, maar ze werden er niet gevaarlijk door. United kan er steeds makkelijk op anticiperen. Ik ben vaak kritisch geweest, maar United heeft het vandaag echt goed gedaan. Het is ook echt een boost voor Solskjaer."

Neville wijst op de aanwezigheid van Bruno Fernandes, die de assist gaf op de openingstreffer van Anthony Martial. Volgens de analist is het middenveld van Manchester United veel sterker sinds de komst van de Portugees. "Ik denk echt dat de meeste fans het middenveld van de laatste achttien maanden echt waardeloos vonden." Neville waakt echter voor al te veel optimisme. "Is dit het beste Manchester United van de afgelopen acht jaar? Nee, zeker niet op het gebied van talent. Maar ze hebben wel de gunfactor, want het lijkt echt of de spelers graag voor deze club willen uitkomen."