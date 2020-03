UEFA stelt Makkelie aan voor absolute kraker in Champions League

Danny Makkelie is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de return in de achtste finales van de Champions League tussen Liverpool en Atlético Madrid. Het duel op Anfield vindt komende woensdag 11 maart om 21.00 uur plaats. De ploeg van manager Jürgen Klopp heeft een 0-1 achterstand goed te maken tegen de formatie van Diego Simeone.

Makkelie wordt in Engeland bijgestaan door de assistent-scheidsrechters door Mario Diks en Hessel Steegstra, terwijl Allard Lindhout als vierde official fungeert. Jochem Kamphuis is door de UEFA aangewezen als VAR. Kevin Blom gaat mee als AVAR, de assistent van de videoscheidsrechter.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Makkelie een wedstrijd van Liverpool in de Champions League onder zijn hoede mag nemen. In december floot hij nog het groepsduel tussen Red Bull Salzburg en Liverpool (0-2). Makkelie was eerder dit seizoen de scheidsrechter in het miljardenbal bij Atlético Madrid – Juventus (2-2), Olympiacos – Bayern München (2-3) en Borussia Dortmund – Internazionale (3-2).

Titelverdediger Liverpool ging drie weken geleden met 1-0 onderuit in het Wanda Metropolitano. Saúl Ñíguez tekende in Madrid voor het enige doelpunt van de wedstrijd. The Reds moeten het woensdag waarschijnlijk doen zonder eerste keeper Alisson Becker. De Braziliaanse doelman heeft een spierblessure en ontbrak daardoor al in de met 2-0 verloren FA Cup-wedstrijd tegen Chelsea. Ook afgelopen zaterdag in het duel met Bournemouth (2-1 winst) ontbrak Alisson. Wanneer de sluitpost woensdag nog niet hersteld is, zal hij naar alle waarschijnlijkheid vervangen worden door Adrián. Laatstgenoemde stond ook al onder de lat tegen Chelsea en Bournemouth.