Zidane haalt schouders op: ‘Ik denk niet dat hij boos is om de wissel’

Real Madrid had zondagavond de koppositie weer kunnen overnemen van Barcelona in LaLiga. De Koninklijke slaagde echter niet in die missie, want de uitwedstrijd tegen Real Betis ging met 2-1 verloren. In de 82ste sloeg Cristian Tello, uitgerekend een ex-speler van Barcelona, keihard toe. Trainer Zinédine Zidane neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de in zijn ogen ’slechtste wedstrijd van het seizoen’.

"We krijgen vandaag niets en daar ben ik schuldig aan", aldus Zidane op de persconferentie na afloop van de smadelijke nederlaag van Real in Sevilla. "Ik moet nu goed analyseren wat er allemaal is gebeurd. We zullen in ieder geval tot het bittere einde vechten om de landstitel. Ik zal mijn spelers in alles steunen. De eindverantwoordelijke ben ik. We gaan nu rustig analyseren en pakken dan de draad weer op."

"We speelden slecht en maakten veel fouten", legt Zidane de vinger op de zere plek. "Het ontbrak werkelijk aan alles: het spel maken, balbezit, agressie. Het was echt onze slechtste wedstrijd van het seizoen en we mogen dan ook nergens aanspraak op maken. De slechte start konden we niet meer goedmaken. Daar heb ik ook geen verklaring voor." Vooral het vele balverlies is Zidane een doorn in het oog. "Dat gebeurt anders nooit, maar vanavond was het echt een groot probleem."

Zidane haalde Toni Kroos na zeventig minuten naar de kant, met Mariano Díaz als zijn vervanger. Na zijn vertrek, en dat van Luka Modric tien minuten later, ging het helemaal mis voor Real. De Franse oefenmeester verwacht echter niet dat Kroos het hem kwalijk neemt dat hij voortijdig naar de kant moest. "Ik denk niet dat hij daar boos om in, we zitten namelijk allemaal in hetzelfde schuitje." Zidane praat liever over een collectief falen. "Ik ga dan ook niet met de beschuldigende vinger wijzen. We waren allemaal niet goed genoeg vandaag. Niet alleen verdedigend, maar ook in aanvallend opzicht. We hebben hun verdediging niet kunnen verontrusten."