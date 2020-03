Slot ziet vijf AZ-spelers kans maken op plek in EK-selectie Oranje

AZ-trainer Arno Slot denkt dat vijf spelers uit zijn selectie kandidaat zijn om komende zomer met het Nederlands elftal mee naar het EK te gaan. Slot sluit niet uit dat bondscoach Ronald Koeman een vijftal spelers in de gaten houdt richting het Europese eindtoernooi. Calvin Stengs en Myron Boadu maakten vorig jaar al hun debuut en zijn volgens Slot goede kandidaten voor Oranje, maar ook drie andere spelers maken volgens de coach een goede kans.

Stengs had vorig jaar tegen Estland (5-0 winst) een basisplaats, terwijl Boadu als invaller binnen de lijnen kwam. “Ik vind dat zij aan een hartstikke goed seizoen bezig zijn”, zegt Slot zondagavond bij Studio Voetbal. “Ze tonen in de topwedstrijden aan dat ze heel goed zijn en volgens mij is dat het belangrijkste meetmoment voor een bondscoach. Maar dat kan ik vinden, maar uiteindelijk zal Ronald Koeman daar iets van moeten vinden.”

Volgens Pierre van Hooijdonk is het ‘heel reëel’ dat Stengs en Boadu komende zomer op het EK te zien zijn. “Boadu was bij zijn invalbeurt de Boadu zoals we die in goede vorm hebben gezien”, aldus de oud-international over het Oranje-debuut van de spits. “Hij scoort dan ook nog in die wedstrijd. Ik denk dat Koeman daar wel een beetje verrast door is geweest, in positieve zin. Stengs vond ik in die wedstrijd eigenlijk helemaal niet goed spelen. Hem kennen we al wat langer en van hem weten we natuurlijk ook welk niveau hij kan halen.”

“Zoals bijna altijd gaat het bij ons over Calvin en Myron, maar we hebben ook Marco Bizot die aan een geweldig seizoen bezig is en ook al een paar keer is opgeroepen. En zoals ik er naar kijk denk ik dat ook Teun Koopmeiners en Owen Wijndal in beeld zijn”, aldus Slot, die de vraag krijgt van Theo Janssen op welke positie Koopmeiners in Oranje zou moeten spelen. “Ik denk dat het voor een trainer wel fijn is dat hij op meerdere posities uit de voeten kan", reageert Slot. Koeman maakt op korte termijn zijn Oranje-selectie bekend voor de komende oefeninterlands. Op 26 maart staat het duel met de Verenigde Staten op het programma en drie dagen later volgt de wedstrijd tegen Spanje.