Vier Feyenoorders ‘op scherp’ voor Klassieker: 'Niet eerder meegemaakt’

Feyenoord maakte zondagmiddag geen fout tegen Willem II (2-0 winst) en kan zonder zorgen toewerken naar de wedstrijd van zondag tegen Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel moeten in totaal vier spelers van Feyenoord oppassen, daar zij op scherp staan en bij een gele kaart geschorst zijn voor de wedstrijd van volgende week zondag tegen Ajax.

Een van die spelers is Jens Toornstra. De middenvelder liep diep in de tweede helft tegen een gele kaart aan. “Niet slim”, reageert hij in De Telegraaf. “Het gebeurde in de heat of the moment toen ik een aanval van Willem II wilde onderbreken.” Wanneer Toornstra geel pakt tegen Sparta, is hij geschorst tegen Ajax. “Hoe ik daarmee omga? Ik heb niet eerder meegemaakt dat ik op scherp sta voor de Klassieker. Ik denk dat ik me er niet door zal laten leiden, misschien alleen wat voorzichtiger zal spelen als de stand het toelaat.”

Behalve Toornstra staan ook Leroy Fer, Tyrell Malacia en Orkun Kökcü op scherp. “Ik weet het”, aldus Advocaat. “Hoe ik daarmee omga? Maandag zijn de spelers vrij en vanaf dinsdag ga ik ermee aan de slag. Winnen van Sparta staat voorop en pas daarna gaan we denken aan de Klassieker.” Tegen Sparta moet Feyenoord het stellen zonder de geschorste Eric Botteghin. Hij zal tegen Sparta vervangen worden door Edgar Ié, terwijl hij er tegen Ajax weer bij zal zijn.

Feyenoord heeft onder Advocaat een inhaalslag gemaakt op de ranglijst, waardoor het kampioenschap niet valt uit te sluiten. Toornstra werd kampioen met de Rotterdammers in het seizoen 2016/17 en ervaart raakpunten met de titelrace uit dat jaar. “Vooral het stukje onoverwinnelijkheid komt overeen. Dat gevoel leeft ook echt in deze spelersgroep. Wel is het uitgangspunt nu anders dan twee jaar geleden. Toen stonden we bovenaan en nu is het verschil nog steeds behoorlijk met zes punten. Toen werden we opgejaagd, nu zijn we zelf de jagers. Dat is toch iets anders.”