Van Hanegem: ‘Als je het realistisch bekijkt zijn AZ en Feyenoord beter’

Willem van Hanegem sluit een eventueel kampioenschap voor Feyenoord dit seizoen niet uit. De Kromme zag Ajax afgelopen zaterdag met 1-3 winnen op bezoek bij sc Heerenveen, maar de Amsterdammers maakten allesbehalve een goede indruk op de oud-voetballer. In de ogen van Van Hanegem spelen AZ en Feyenoord beter voetbal dan het team van trainer Erik ten Hag.

“Er zijn steeds meer mensen die mij vragen of Feyenoord nog landskampioen kan worden. Ik moet zeggen: zo goed als de eerste helft tegen Willem II had ik ze dit seizoen nog niet gezien. Dat zag er echt prima uit. We kunnen dus stellen dat ze bij Feyenoord beter gaan spelen”, aldus Van Hanegem maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Over Eredivisie-koploper Ajax is hij minder te spreken. “Wie Ajax aan het werk ziet, kan dat onmogelijk zeggen. Ik vond het zaterdagavond tegen Heerenveen nog steeds helemaal niets, eerlijk gezegd. Ja, na rust een korte opleving met drie doelpunten. Maar Heerenveen had er voor de rust zeker twee moeten maken.”

Tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen kreeg Ajax-aanvoerder Dusan Tadic het aan de stok met Sergiño Dest. De routinier was woedend op het talent en het tweetal stond met de hoofden tegen elkaar aan in het Abe Lenstra Stadion. “Er was na afloop veel commentaar op Dusan Tadic, omdat hij nogal nadrukkelijk dingen stond uit te leggen aan zijn jonge medespelers. Ik heb laatst gezegd dat hij een paar klassen minder is dan afgelopen seizoen, maar dat hij de andere spelers bij de hand probeert te nemen, vind ik wel mooi”, schrijft Van Hanegem. “Tadic is gewoon een geweldige speler, laat die gasten alsjeblieft luisteren. Misschien dat ze dan de landstitel nog kunnen veroveren. Als dit het niveau blijft, kan het echt nog misgaan hoor.”

Ondanks dat Ajax nog altijd aan kop gaat in de Eredivisie, ziet Van Hanegem de titelconcurrenten beter voetbal spelen. “Als je het realistisch bekijkt zijn AZ en Feyenoord beter. Op dit moment dan”, vervolgt hij. “Maar Feyenoord moet nog altijd een flinke achterstand goedmaken: zes punten en een slechter doelsaldo. Dat zou eigenlijk niet meer mogelijk moeten zijn in een Eredivisie waar toch heel veel clubs er eigenlijk niet veel van bakken. Maar AZ is een ander verhaal. Die ploeg staat gelijk met Ajax en aan de manier waarop ze zaterdag ADO opzij wisten te zetten, zag je dat ze er vertrouwen in beginnen te krijgen. Ik sluit een landstitel voor AZ echt niet uit. Vooral omdat dit Ajax niet zomaar nog negen keer gaat winnen.”