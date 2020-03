Driessen haalt uit na ‘jankverhaal’: ‘Het past wel bij John van den Brom’

Valentijn Driessen geeft FC Utrecht-trainer John van den Brom er flink van langs in zijn column voor De Telegraaf. De coach krijgt vooral kritiek vanwege een uitspraak die hij vorige week deed na het bereiken van de finale van de TOTO KNVB Beker. Van den Brom gaf aan dat het in zijn ogen oneerlijk is dat de finale in De Kuip wordt gespeeld, de thuishaven van tegenstander Feyenoord.

Driessen is van mening dat de spotlights na de overwinning op Ajax in de halve finale van het bekertoernooi vol op Van den Brom en zijn spelers hadden moeten staan. “Afgelopen dagen gaat het echter voornamelijk over Van den Broms gezeur dat een finale FC Utrecht - Feyenoord in De Kuip niet eerlijk is”, zo schrijft de chef voetbal van de krant maandag in de krant. “Hij beschouwt dit als een thuiswedstrijd voor Feyenoord. Het sinds 1989 traditionele volksfeest moet bij een finaleplaats van Feyenoord niet in Rotterdam maar op neutraal terrein worden gespeeld.”

“Zulk calimerogedrag verwacht je niet van een grote club als FC Utrecht, van eigenaar Frans van Seumeren en helemaal niet van Utrechters”, vervolgt Driessen, die de huidige nummer zes van de Eredivisie door de uitspraken van de trainer in de ‘slachtofferrol’ ziet kruipen. “Het past wel bij John van den Brom. Twee jaar geleden toen AZ goed draaide, werd zijn assistent Arne Slot bewierookt door enkele spelers vanwege zijn tactische inzichten en inbreng. De hoofdtrainer voelde zich in eer en autoriteit aangetast en ging uit zijn dak toen in een column verscheen dat Slot door spelers als stille kracht achter het succes werd bestempeld. Van den Brom zegt altijd op basis van gelijkwaardigheid te werken, maar accepteerde niet dat er een zonnestraal op Slot viel.”

Volgens Driessen klopt er weinig van het beeld van Van den Brom dat Feyenoord in het voordeel zou zijn tijdens de bekerfinale omdat het duel in De Kuip gespeeld wordt. Beide ploegen hebben immers evenveel wedstrijdkaarten te verdelen. “Het enige voordeel is dat Feyenoord z’n eigen kleedkamer houdt. Als Van den Brom en FC Utrecht denken hierdoor op achterstand te staan, zegt dat veel over de mentale weerbaarheid. Om Van den Brom ter wille te zijn, zou de KNVB twee kleedkamers kunnen realiseren met dezelfde kledinghaakjes, massagetafel, magneetbord, douches en föhn.”

“Los van het indekken bij een slecht resultaat in de bekerfinale is het ergste van dat jankverhaal dat hij zijn spelers wegzet als een stelletje angsthazen”, aldus Driessen, die liever andere woorden van Van den Brom had gehoord over de finale op 19 paril. “De bewezen people manager Van den Brom had de bekerfinale in De Kuip moeten brengen als uitdaging en zelfbewust roepen: ‘Wij gaan Feyenoord in eigen stadion met het beste veld van Nederland even een lesje leren en de beker winnen.’ Zoals FC Utrecht deed in 2003 en Feyenoord in De Kuip declasseerde: 4-1. Trainer Foeke Booy hebben we toen nooit horen zeuren over een oneerlijke finale.”