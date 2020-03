Cristian Tello zorgt drie jaar na vertrek voor vreugde-explosie in Barcelona

Real Madrid heeft de zege op Barcelona van vorige week geen goed vervolg kunnen geven. Op bezoek bij nummer veertien Real Betis incasseerde de nummer twee van LaLiga zondagavond een 2-1 nederlaag, na doelpunten van Sidnei, Karim Benzema en Cristian Tello. Door het puntenverlies van Real Madrid sluit Barcelona de speelronde af als koploper: de regerend kampioen heeft twee punten voorsprong op de aartsrivaal.

Ten opzichte van overwinning in El Clásico van vorige week voerde Zinédine Zidane twee wijzigingen door: de geblesseerde Dani Carvajal werd vervangen door Éder Militão, terwijl Federico Valverde op de rechterflank plaatsmaakte voor de meer aanvallend ingestelde Lucas Vázquez. Het was echter Real Betis dat in de openingsfase nadrukkelijker de aanval zocht. De thuisploeg zette opvallend hoog druk om de opbouw van Real Madrid te ontregelen; de bezoekers kwamen in het eerste kwartier amper in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied. Na vijftien minuten volgde desondanks de eerste mogelijkheid voor Real Madrid. Toen Real Betis een voorzet van Vázquez onvoldoende wegwerkte, kreeg Vinícius Júnior een schotkans vanaf circa elf meter. Hij schoot echter langs de verkeerde kant van de paal en in het zijnet.

Real Betis oogde zonder de bal weliswaar levendig, maar in balbezit was het spel niet vloeiend. Real Madrid speelde teruggetrokken en wachtte op fouten van de gastheer. Daarmee leek de ploeg van Zidane het duel onder controle te hebben, maar gaandeweg de eerste helft stapelden de kansen voor Real Betis zich op.Nabil Fekir zag een indraaiende vrije trap van richting worden veranderd door Militão, waardoor Marc Bartra van dichtbij een grote kopkans kreeg. Tot verbazing van velen, en tot opluchting van Real Madrid, knikte hij de bal over het doel van Thibaut Courtois. Kort daarna reageerde de keeper met een katachtige ingreep op een hard afstandsschot van Fekir richting de bovenhoek.

Vijf minuten voor de rust moest Courtois toch capituleren. Real Madrid werkte de bal niet goed weg na een corner: Sergio Ramos leverde de bal in bij Fekir en de verdediger leek daarna een overtreding te maken. De spelers van Real Madrid kwamen nagenoeg tot stilstand en wachtten af of er een strafschop zou volgen, maar ondertussen lette Sidnei wel goed op. De verdediger pikte de bal op en schoot snoeihard raak in de rechterkruising: 1-0. Lang kon Real Betis echter niet genieten van die voorsprong, want aan de overzijde werd in de blessuretijd van de eerste helft wél een strafschop toegekend. Doelpuntmaker Sidnei vloerde Marcelo, die wat theatraal naar de grond ging maar wel een strafschop verdiende. Die werd benut door Benzema via een laag schot in de linkerhoek: 1-1.

In de tweede helft was Real Betis dominant en had het via Joaquín aan de leiding moeten komen. De aanvaller had een vrije doortocht richting het doel, omspeelde Courtois en kon van dichtbij afronden, maar koos om onbegrijpelijke redenen voor een pass zijwaarts aan Sergio Canales. Die pass werd onderschept door Luka Modric. Diezelfde Modric zag aan de overzijde en inzet gepareerd worden door keeper Joel Robles, waarna Ferland Mendy in de rebound op de lat schoot. Ook Real Betis kreeg een kans op de zege, via een schot vanaf de rand van het strafschopgebied van Andrés Guardado, maar die bal zeilde naast. Het duel leek zodoende in een gelijkspel te eindigen, maar Tello bepaalde anders. De ex-speler van Barcelona bezorgde zijn oude club drie jaar na zijn vertrek een grote dienst, door als eindpunt te fungeren van een rappe aanval van Real Betis na balverlies van Benzema op het middenveld.