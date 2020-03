Soevereine De Ligt deelt met Juventus dreun uit aan Inter in titelrace

Juventus heeft zondagavond in een leeg Allianz Stadium een dreun uitgedeeld aan Internazionale. Het elftal van trainer Maurizio Sarri won in het eigen stadion met 2-0 van de Milanezen, waardoor het verschil op de ranglijst tussen beide teams is opgelopen tot negen punten in het voordeel van Juventus. Inter heeft nog wel een wedstrijd tegoed, maar zal het seizoen hoe dan ook eindigen met inferieur onderling resultaat, daar Juventus in de eerste seizoenshelft ook al te sterk was gebleken voor het elftal van Antonio Conte. Juventus heeft de koppositie tevens overgenomen van Lazio en heeft na 26 speelrondes één punt meer dan de achtervolger. Matthijs de Ligt speelde de gehele wedstrijd bij Juventus en maakte een soevereine indruk. Collega-international Stefan de Vrij deed negentig minuten mee bij Inter.

De troosteloze ambiance in het Allianz Stadium vanwege het coranavirus werkte voor beide teams absoluut niet inspirerend, maar Juventus begon nog wel zeer behoorlijk aan de Derby d'Italia De Ligt kreeg na acht minuten voetballen de eerste goede mogelijkheid van de wedstrijd: na een hoekschop van Rodrigo Bentancur dwong de Nederlandse verdediger Samir Handanovic van dichtbij tot een redding. Handanovic moest in het eerste kwartier in totaal driemaal ingrijpen, want ook Cristiano Ronaldo en Blaise Matuidi stuitten op de doelman van Inter.

Inter speelde matig en kwam in het eerste kwart niet verder dan twee gevaarloze afstandspogingen, van Nicolò Barella en Antonio Candreva. Rond het halfuur liet in navolging van De Ligt ook De Vrij zich gelden in de vijandelijke zestien, maar zijn kopbal scheerde rakelings naast. In de 35ste minuut volgde het eerste serieuze wapenfeit van Inter: Wojciech Szczesny moest gestrekt na een knal van afstand van Marcelo Brozovic. Het restant van de eerste helt leverde niets noemenswaardig meer op, behoudens een kansloze vrije trap van Ronaldo vanaf ongeveer dertig meter.

Tien minuten na de onderbreking werd de wedstrijd opengebroken door een doelpunt van Aaron Ramsey. De Welshman kreeg de bal in de zestien voor de voeten na goed voorbereidend werk van Blaise Matuidi en schoot uiteindelijk in de drukte raak: 1-0. De Vrij probeerde het doelpunt nog wel te voorkomen, maar hij zag de bal uiteindelijk via zijn benen in het doel belanden. Conte reageerde vrij snel en bracht nog voor het verstrijken van het uur Christian Eriksen binnen de lijnen. Bij Juventus maakte Dybala ongeveer gelijktijdig als invaller zijn rentree.

Inter moest in de achtervolging, maar kwam er in de tweede helft eigenlijk geen moment aan te pas en incasseerde in de 67ste minuut uiteindelijk de 2-0 van Dybala. De Argentijn controleerde een lange bal van Bentancur schitterend, waarna hij de combinatie zocht met Ramsey. Die gaf het leder vervolgens rond het strafschopgebied terug aan Dybala, waarna de invaller Ashley Young op het verkeerde been zette en prachtig afrondde met de buitenkant van de voet. Het doelpunt zorgde ervoor dat het verzet van Inter vrijwel onmiddellijk gebroken was en Juventus freewheelend richting het einde van de wedstrijd kon. Inters reservedoelman Daniele Padelli werd in de slotfase nog met rood naar de kleedkamer gestuurd vanwege commentaar op de leiding.