Kenneth Perez geeft Erik ten Hag grote pluim: ‘Hij heeft er schijt aan’

De keuze om Jurriën Timber voor de leeuwen te gooien in de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax (1-3) pakte zaterdagavond goed uit. De achttienjarige verdediger kreeg de voorkeur boven de meer ervaren Perr Schuurs en Edson Álvarez. Weliswaar pakte Timber een vroege gele kaart, maar daarna wist hij zich goed staande te houden tegen de aanvallers van Heerenveen.

Ronald de Boer is lyrisch over de keuze van Erik ten Hag om Timber het vertrouwen te geven. De jongeling speelde dit seizoen al 24 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, maar had zijn debuut voor Ajax nog niet gemaakt. In Friesland deed hij 82 minuten mee, alvorens Timber zich liet aflossen door Álvarez als gevolg van een krampaanval in beide kuiten. "Het was natuurlijk een ongelooflijk groot risico van Ten Hag. Je zet Álvarez en Schuurs op de bank", zegt De Boer zondagavond bij Dit was het Weekend op FOX Sports.

Álvarez, afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro overgekomen van Club América, bleef in de voorgaande twee competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo (1-0 nederlaag) en AZ (0-2 nederlaag) de gehele wedstrijd op de bank. Woensdag deed hij wel weer tachtig minuten mee in de verloren bekerwedstrijd tegen FC Utrecht (2-0). Álvarez speelde een negatieve hoofdrol door de strafschop te veroorzaken waaruit de 2-0 ontstond: hij beging een onhandige sliding op Sander van de Streek in het zestienmetergebied. De Boer vindt dat Álvarez het, behoudens die 'oerdomme tackle', niet slecht deed in Utrecht.

Timber presteerde zaterdag echter ook goed, voegt hij eraan toe. "In het tweede elftal heeft hij het ook fantastisch gedaan. Hij is fysiek heel sterk en heeft snelheid. Ik begreep de keuze van Ten Hag wel, maar hij nam ontzettend veel risico. Het heeft goed uitgepakt." Kenneth Perez is eveneens lovend over Ten Hag, die 'schijt' had aan het risico dat hij nam. "Hij bepaalt gewoon: wat heb ik vandaag nodig? Hij maakt de keuze niet op basis van wat hij mede heeft ingekocht. Maar het gaat natuurlijk richting gênant als je een tweedejaars A-junior opstelt vóór een dure speler als Álvarez, en in mindere mate voor Schuurs. Dan toon je lef als trainer."