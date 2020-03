Sarri geeft voor titelkraker met Inter duidelijk signaal af aan De Ligt

Juventus begint vanavond (20.45 uur) met Matthijs de Ligt aan de titelkraker tegen Internazionale. Trainer Maurizio Sarri geeft de Nederlander in het hart van de verdediging de voorkeur boven aanvoerder Giorgio Chiellini en geeft daarmee een duidelijk signaal af aan De Ligt, die het volste vertrouwen van Sarri lijkt te genieten. De opstelling van Juventus kent verder nog de nodige verrassingen: onder anderen Miralem Pjanic en Paulo Dybala zijn gepasseerd. Bij Inter is Stefan de Vrij als gewoonlijk basisspeler. Het duel in het Allianz Stadium wordt vanwege het coranavirus zonder pubiek gespeeld.

Juventus kwam anderhalf week geleden voor het laatst in actie, in de Champions League tegen Olympique Lyon (0-1 nederlaag), waardoor het afwachten was met welke opstelling Sarri op de proppen zou komen. De flamboyante oefenmeester heeft de nodige verrassingen in huis, want hij heeft er allereerst voor gekozen Juan Cuadrado twee linies naar achteren te halen en als rechtsback op te stellen. Daardoor moet Danilo vanavond genoegen nemen met een reserverol. Verder bestaat de defensie van Juventus uit de gebruikelijke namen: Leonardo Bonucci, De Ligt en Alex Sandro.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Lazio 26 19 5 2 37 62 2 Juventus 25 19 3 3 24 60 3 Internazionale 24 16 6 2 27 54 4 Atalanta 25 14 6 5 36 48 5 AS Roma 26 13 6 7 16 45 6 Napoli 26 11 6 9 5 39 7 AC Milan 26 10 6 10 -6 36 8 Hellas Verona 25 9 8 8 3 35 9 Parma 25 10 5 10 1 35 10 Bologna 26 9 7 10 -4 34 11 Cagliari 25 8 8 9 1 32 12 Fiorentina 26 7 9 10 -4 30 13 Sassuolo 24 8 5 11 -1 29 14 Udinese 26 7 7 12 -16 28 15 Torino 25 8 3 14 -17 27 16 Sampdoria 25 7 5 13 -16 26 17 Genoa 26 6 7 13 -16 25 18 Lecce 26 6 7 13 -22 25 19 SPAL 26 5 3 18 -24 18 20 Brescia 25 4 4 17 -24 16

Ook op het middenveld en voorin verrast Sarri. De coach was na het verlies van Juventus in Lyon niet te spreken over het positiespel van zijn elftal en heeft besloten om nota bene spelverdeler Pjanic te slachtofferen. Ook Adrien Rabiot is ten opzichte van dat duel gepasseerd; Rodrigo Bentancur is als enige middenvelder gehandhaafd gebleven en krijgt op het middenveld gezelschap van Aaron Ramsey en Blaise Matuidi. Voorin is Dybala de opvallendste afwezige: Sarri kiest ervoor om sterspeler Cristiano Ronaldo te vergezellen door Gonzalo Higuaín en Douglas Costa.

Inter treedt als gewoonlijk aan in een 3-5-2-systeem. De Vrij en Milan Škriniar zijn zekerheidjes in de achterhoede van trainer Antonio Conte; Alessandro Bastoni heeft de concurrentiestrijd vanavond gewonnen van Diego Godin. Op het middenveld houdt Conte vast aan te gebruikelijke namen, waardoor winteraanwinst Christian Eriksen opnieuw genoegen moet nemen met een reserverol. Romelu Lukaku en Lautaro Martínez zijn als gewoonlijk de twee spitsen van Inter, dat de wedstrijd begint met zes punten minder dan Juventus. De ploeg uit Milaan heeft wel een duel minder gespeeld dan de formaite uit Turijn.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo

Reserves Juventus: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Khedira, Dybala, Danilo, Rugani, Rabiot, Bernardeschi

Opstelling Internazionale: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martínez

Reserves Internazionale: Padelli, Berni, Godin, Gagliardini, Alexis Sanchez, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Eriksen, Esposito, D’Ambrosio, Biraghi