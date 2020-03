Perez schrikt: ‘De aller-, allerslechtste invalbeurt die je ooit zult meemaken’

Bruma begon zondag op de bank in de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV (0-1) en wist het ongelijk van trainer Ernest Faber niet te bewijzen tijdens zijn invalbeurt. Twaalf minuten voor tijd maakte de aanvaller zijn entree, maar het overgrote deel van zijn acties mislukte jammerlijk. Bruma had veertien balcontacten en leed acht keer balverlies; Faber erkent voor de camera van FOX Sports dat zijn pupil 'zeer ongelukkig' inviel in Groningen.

De Portugees, binnen de lijnen gekomen als vervanger van Noni Madueke, liet meerdere ballen van zijn voeten springen en was ongelukkig in de passing. Pas in de blessuretijd liet hij wat meer hoopgevende signalen zien, toen hij zowel Ritsu Doan als Konstantinos Mitroglou bereikte in het strafschopgebied. Faber hoopt dat Bruma het vertrouwen spoedig hervindt. "Ik ben er uiteindelijk ook om spelers te helpen, zolang ze er zelf in blijven geloven. En dat is nog steeds zo. Hij is goed als hij op snelheid de diepgang kan zoeken en een voorzet kan geven. Het is niet zo dat hij dat niet meer kan, maar vandaag bleek het niet."

Analist Kenneth Perez is aan de tafel bij Dit was het Weekend een stuk harder in zijn analyse. "Dit was misschien wel de aller-, allerslechtste invalbeurt die je ooit zult meemaken. Echt geen één ding deed hij goed", stelt Perez. "Het is bijna sneu. Ik kan me voorstellen hoe hij zich voelt. Hij heeft, denk ik, op dit moment het gevoel dat hij nog geen skippybal kan hooghouden." Perez noemt het optreden van Bruma 'extreem slecht', en zag niets van de 'snelheid en werklust' die hij in eerdere invalbeurten soms tentoonspreidde. "Vandaag ging echt alles fout. Dat komt niet zo vaak voor. Het zijn basisdingen: balaannames, passes... Natuurlijk kan hij wel voetballen, maar hij zal hier zelf uit moeten komen."

"Hij zal volgende week misschien een kans krijgen als ze met 3-0 voorstaan, maar hij zal niet in de basis staan", blikt tafelgenoot Ronald de Boer alvast vooruit op de volgende competitiewedstrijd, thuis tegen FC Emmen. "De vorm moet er langzaam in gaan sluipen, maar dat duurt nog wel even." Bruma heeft al vijf opeenvolgende wedstrijden geen basisplaats gekregen van Faber. Door de schorsing van Cody Gakpo behoorde een plek in de basiself tot de mogelijkheden tegen Groningen, maar de zeventienjarige Madueke kreeg de voorkeur. Bruma was dit seizoen in zeventien duels goed voor drie goals en evenzoveel assists.