Waanzinnige reeks Galatasaray komt ten einde in meeslepend titelgevecht

Galatasaray heeft voor het eerst sinds 21 december 2019 weer punten laten liggen in de Süper Lig. Na een imposante reeks van liefst acht competitiezeges op rij volgde zondagavond op bezoek bij titelconcurrent Sivasspor een remise: 2-2. Door de puntendeling blijven Galatasaray en Sivasspor gelijke tred houden op de ranglijst, met ieder 49 punten na 25 duels. Trabzonspor heeft hetzelfde puntenaantal, maar speelde wel een wedstrijd minder. Istanbul Basaksehir staat met 52 punten uit 25 duels voorlopig 3 punten los aan kop.

Galatasaray werd in de openingsfase onderworpen aan een heus bombardement. Sivasspor schoot werkelijk furieus uit de startblokken en lanceerde in de eerste vijf minuten de ene na de andere aanval richting het doel van Cim Bom. Fernando Muslera redde eerst nog wel op pogingen van Hakan Arslan en Mert Hakan Yandas, maar in de zevende minuut moest de Uruguayaanse doelman van Galatasaray alsnog capituleren. Fatih Aksoy bracht de bal op goed geluk in de doelmond, waarna Arslan van dichtbij het beslissende zetje gaf: 1-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Medipol Basaksehir 25 15 7 3 25 52 2 Trabzonspor 24 14 7 3 29 49 3 Galatasaray 25 14 7 4 24 49 4 Sivasspor 25 14 7 4 19 49 5 Besiktas 25 13 4 8 8 43 6 Alanyaspor 25 11 7 7 18 40 7 Fenerbahçe 25 11 7 7 13 40 8 Göztepe 24 9 7 8 1 34 9 Gaziantep BB 25 8 8 9 -4 32 10 Denizlispor 25 7 7 11 -9 28 11 Gençlerbirligi 24 7 6 11 -10 27 12 Antalyaspor 24 6 8 10 -15 26 13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 1 25 14 Rizespor 24 7 4 13 -15 25 15 Konyaspor 25 4 11 10 -13 23 16 Kasımpaşa 25 6 5 14 -14 23 17 Ankaragücü 25 4 8 13 -23 20 18 Kayserispor 25 4 7 14 -35 19

De vroege openingstreffer zette het stadion op zijn kop, maar Galatasaray toonde, niet voor het eerst recentelijk, karakter en wist de wedstrijd nog in de eerste helft volledig te kantelen. Radamel Falcao tikte in de veertiende minuut de gelijkmaker tegen de touwen nadat Sofiane Feghouli een vrije trap van Ömer Bayram had teruggetrokken richting de doelmond, en Feghouli zette zelf op slag van rust de 1-2 op het scorebord na een assist van Falcao. De Colombiaanse spits legde de bal met het hoofd klaar voor Feghouli, die vervolgens vanaf een meter of negen raak volleerde.

Het elftal van trainer Fatih Terim ging zo met een nipte voorsprong aan de thee, maar Sivasspor wist zich weer knap terug te knokken in de wedstrijd. Jean Michaël Seri tikte tien minuten na rust in de zestien de voet van Fernando Andrade aan, waarna een strafschop volgde die in twee-instanties werd benut door Emre Kilinc. Galatasaray was in eerste instantie nog gered door de paal, maar in de rebound tekende Kilinc alsnog voor de 2-2. Fatih Terim wisselde in de slotfase aanvallend met het inbrengen van Emre Akbaba en Adem Büyük voor Bayram en Mario Lemina, maar een winnende treffer zat er uiteindelijk niet meer in voor Galatasaray, waar Ryan Donk de negentig minuten wel volmaakte.