Scheidsrechter Rob Dieperink wekt woede: ‘Houd je waffel, idioot’

Scheidsrechter Rob Dieperink heeft zondagmiddag tijdens Go Ahead Eagles - De Graafschap (1-2) de woede van Joran Swart op zijn hals gehaald. De arbiter gaf de verdediger van Go Ahead in de tweede helft een gele kaart en riep hem naar verluidt ‘houd je waffel, idioot’ toe, nadat laatstgenoemde zijn beklag had gedaan over een beslissing van Dieperink.

Go Ahead verloor vanmiddag in de eigen Adelaarshorst met 1-2 van De Graafschap en Swart vertolkte een negatieve hoofdrol bij het tweede tegendoelpunt van de Deventenaren. De 21-jarige centrumverdediger liet zich rond de zijlijn kinderlijk aftroeven door Ralf Seuntjes, waarna laatstgenoemde de assist leverde bij de 0-2 van Branco van den Boomen.

Swart erkent na afloop voor de camera van FOX Sports dat hij zich niet zo eenvoudig had mogen laten aftroeven door Seuntjes, maar benadrukt ook dat hij in de veronderstelling was dat de bal de zijlijn al had gepasseerd én er een overtreding op hem werd gemaakt. "Die bal was al twintig centimeter uit. De grensrechter stond er bovenop, maar zei dat de bal in was. Ik kon het op dat moment niet begrijpen en vervolgens trekt Seuntjes mij ook nog eens weg."

"Ik moet het ook bij mezelf zoeken: ik moet die bal ook weg schieten. Maar ik was er honderd procent van overtuigd dat die bal uit was. Dat was ook écht zo. Dat die 0-2 dan ook nog valt, maakt het extra zuur", vervolgt Swart, die zich vervolgens tot de 31-jarige Dieperink wendde. "Ik moet het ook bij mezelf zoeken, maar ik was natuurlijk vol frustratie omdat hij daar niet voor had gefloten. In eerste instantie omdat de bal uit was en in tweede instantie omdat Seuntjes mij wegtrok."

Dieperink toonde Swart uiteindelijk de gele kaart voor zijn beklag én riep de verdediger wat toe. "Je mag vervolgens ook niets tegen hem zeggen. Hij mag wel tegen mij zeggen 'houd je waffel, idioot', maar je mag vervolgens niks terugzeggen. Dat vind ik een beetje apart. Kijk, het gebeurt in het heetst van de strijd, dus hij kan wel wat zeggen. Maar ik vind het apart dat je vervolgens zelf wel een gele kaart krijgt als je wat terugzegt", aldus Swart, die naar eigen zeggen na de wedstrijd niet meer met Dieperink heeft gesproken over het incident.