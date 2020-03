Hélène Hendriks verrast lachende Tyrell Malacia met laatste interviewvraag

Tyrell Malacia is tevreden over zijn spel in de wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II (2-0). De twintigjarige linksback maakte indruk met zijn rushes en leverde de voorzet waaruit Jens Toornstra in de dertigste minuut de score opende. Malacia erkent in gesprek met FOX Sports wel dat er een duidelijk verval was tussen de eerste en de tweede helft bij Feyenoord.

Feyenoord maakte beide doelpunten voor de pauze. In de eerste helft deed de ploeg van Dick Advocaat tien doelpogingen; na de rust waren dat er maar twee. Ook het aandeel in het balbezit kende een duidelijke daling: van 70 naar 46 procent. "Ik denk dat we in de eerste helft echt heel goed speelden. We waren goed in balbezit en stonden verdedigend ook goed", analyseert Malacia. Hij zegt niet te weten waarom dat in de tweede helft minder lukte. "Op een gegeven moment stuurden we veel lange ballen en hadden we veel balverlies. Dat mag eigenlijk niet gebeuren als je zo'n eerste helft hebt gespeeld."

Advocaat blijft eveneens kritisch. Hij vindt bijvoorbeeld dat de wisselwerking tussen Malacia en Ridgeciano Haps, de linksback en -buiten van Feyenoord, voor verbetering vatbaar is. Met name in de eerste helft liepen veel aanvallen van de thuisploeg over de linkerflank, met een hoofdrol voor het dynamische duo. "In de eerste helft was het goed, maar je ziet dat Haps toch nog wat nodig heeft", stelt de trainer. "Malacia ontwikkelt zich geweldig. Dat vind ik leuk om te zien. Hij is goed aan de bal, heeft enorme winnaarsmentaliteit en dat hoofdje van hem vind ik echt heel leuk. Als hij gaat lachen is hij geweldig."

"We voelen elkaar echt goed aan en we gunnen het elkaar heel erg", zegt Malacia zelf over de samenwerking aan de linkerflank. "Ik denk dat veel spelers er last van hebben." De samenwerking wordt bevorderd door de onderlinge vriendschap tussen de twee spelers. "Op de club zijn we vaak samen en we appen soms met elkaar." Malacia heeft in het verleden veel gehad aan de adviezen van Haps, voegt hij eraan toe. "Hij is al wat langer prof dan ik." Aan het eind van het interview wordt hij nog verrast door een vraag van Hélène Hendriks, die graag wil weten wat voor luchtje hij op heeft. "Van Dior", reageert hij met een grote glimlach. Hendriks: "Lekker zeg."