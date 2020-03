Zirkzee onschadelijk gemaakt door landgenoot; Boateng levert briljante assist

Bayern München heeft zondagmiddag geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg. Het elftal van trainer Hans-Dieter Flick speelde voor eigen publiek geen grootse wedstrijd, maar zegevierde uiteindelijk wel met 2-0 en staat nu met nog negen speelrondes voor de boeg vier punten los aan kop in de Bundesliga. Joshua Zirkzee deed als basisspeler zeventig minuten mee bij Bayern, maar kwam er in de onderlinge duels met Jeffrey Gouweleeuw eigenlijk nauwelijks aan te pas.

Robert Lewandowski ontbrak vanwege een blessure nog altijd bij Bayern, waardoor Zirkzee weer kon rekenen op een basisplaats. De achttienjarige Nederlander moest midweeks in het bekerduel met Schalke 04 (0-1 overwinning) nog genoegen nemen met een korte invalbeurt, maar kreeg vanmiddag in de punt van de aanval weer het vertrouwen van Flick. Zirkzee had een lastige middag tegenover Gouweleeuw, die zich met Augsburg verdienstelijk verweerde in de Allianz Arena.

Bayern was voor eigen publiek weliswaar vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij, maar Augsburg hield in de eerste helft eigenlijk betrekkelijk eenvoudig stand. Sterker nog: Bayern schoot in de eerste twintig minuten geen enkele keer op doel en moest toezien hoe Augsburg in die periode wel driemaal het doel van Manuel Neuer onder vuur nam. Bayern oogde ideeëloos en het mocht dan ook geen wonder heten dat er halverwege een doelpuntloze tussenstand op het scorebord stond.

De formatie van Flick kwam vervolgens echter wel sterk uit de kleedkamer en wist binnen acht minuten een opening te vinden in de defensie van Augsburg. Jérôme Boateng verstuurde van rond de middencirkel een prachtige pass richting Thomas Müller, waarna de aanvallende middenvelder de bal rond de strafschopstip één keer op de schoen nam: 1-0. Zirkzee had de voorsprong voor Bayern niet veel later kunnen verdubbelen, maar zijn inzet werd onschadelijk gemaakt door doelman Andreas Luthe. Het betekende voor Zirkzee zijn laatste noemenswaardige bijdrage, want hij werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald voor Leon Goretzka.

Augsburg mocht tegelijkertijd blijven hopen op een resultaat en kreeg tien minuten voor tijd nog een enorme kans op de gelijkmaker. Na voorbereidend werk van Alfred Finnbogason dook Florian Niederlechner alleen op voor Neuer, maar de goalie hield Bayern met een knappe redding op de been. Kort erna was Niederlechner Neuer wél de baas, maar werd het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Bayern wankelde, maar bracht in blessuretijd alsnog de definitieve beslissing in de wedstrijd aan. Serge Gnabry en Goretzka combineerden schitterend in de zestien van Augsburg, waarna laatstgenoemde de bevrijdende 2-0 aantekende.