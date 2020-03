Zondag, 8 Maart 2020

Man City is bereid mee te werken aan vertrek clubicoon

Chelsea overweegt op korte termijn een Schotse club over te nemen. Dit heeft alles te maken met de aangescherpte regels rond het verhuren van spelers, waardoor the Blues een alternatief zoeken voor het stallen van jeugdspelers. (The Sun)

Naast Manchester City, hebben ook Barcelona en Real Madrid Billy Gilmour in het vizier. De jonge Schotse middenvelder van Chelsea maakte afgelopen week veel indruk in het FA Cup-duel met Liverpool. (El Desmarque)

Indien Manchester City verbannen blijft uit de Champions League, mag Sergio Agüero aan het einde van het seizoen vertrekken. The Citizens kunnen er begrip voor opbrengen dat hij in de herfst van zijn carrière zoveel mogelijk in het miljardenbal wil blijven spelen. (The Sun)

Carlo Ancelotti hoopt komende zomer zaken te doen met zijn oude club Napoli. Everton is concreet in de markt voor Allan, die in januari al begeerd werd en circa veertig miljoen euro moet kosten. (Il Mattino)

Everton is tevens van plan om zich op korte termijn bij Newcastle United te melden voor Allan Saint-Maximin. De Franse aanvaller staat tevens in de belangstelling van Crystal Palace, dat hem beschouwt als de opvolger van Wilfried Zaha. (The Sun)