Leeg San Siro toneel van hoogstandje Schöne en eerste thuisgoal Ibrahimovic

AC Milan heeft zondagmiddag een tegenvaller te verwerken gekregen. I Rossoneri waren in het eigen San Siro, dat vanwege de uitbraak van het coronavirus leeg bleef, niet opgewassen tegen het Genoa van Lasse Schöne. Ondanks een late goal van Zlatan Ibrahimovic kwam Milan niet verder dan een 1-2 nederlaag, waardoor het nu een achterstand van drie punten heeft op nummer zes Napoli.

Vlak voor aanvang van de wedstrijd kwam nog het bericht naar buiten dat de Italiaanse spelersvakbond aan wil sturen op een staking vanwege de gevaren van het coronavirus. Dit nieuws had verder echter geen invloed op de voortgang van het duel tussen Milan en het tegen degradatie strijdende Genoa, dat voor aanvang van de wedstrijd nog onder de rode streep bivakkeerde.

Na zeven minuten spelen was er al een flinke meevaller voor Il Grifone toen Theo Hernández zich de bal liet ontfutselen door Antonio Sanabria en diens voorzet vlak voor de lijn binnen gewerkt werd door Goran Pandev. Milan wist daar in de eerste helft weinig tegenover te stellen en een paar minuten voor de rust ging het nog een keer mis voor de thuisploeg. Een voorzet vanaf links belandde via een hakbal van Schöne bij Francesco Cassata en hij zorgde voor een 2-0 voorsprong voor de bezoekers.

Het duel zat er voor Schöne na een klein uur spelen op en Stefano Piolo probeerde tegelijkertijd met het inbrengen van Rafael Leão en Giacomo Bonaventura aan de kant van Milan voor wat nieuw elan te zorgen. Een kwartier voor tijd keerde de spanning helemaal terug toen de bal uit de kluts voor de voeten van Ibrahimovic belandde en hij raak knalde. Voor de Zweed was het zijn eerste thuisgoal namens AC Milan in de Serie A sinds 22 april 2012 tegen Bologna. Milan wist na deze goal echter niet door te pakken en ging zodoende voor de tiende keer dit seizoen onderuit.