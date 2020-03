De Boer vergelijkt harde keuzes Faber en Ten Hag: ‘Het is precies hetzelfde’

Ernest Faber heeft een duidelijk signaal afgegeven met zijn opstelling voor de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV, zo denken de analisten van FOX Sports. Ondanks de absentie van Cody Gakpo maakt Bruma geen deel uit van de basisploeg; Faber geeft rechts voorin de voorkeur aan de zeventienjarige Noni Madueke, die voor het eerst een basisplaats heeft. Ronald de Boer trekt kort voor de wedstrijd de vergelijking met de keuze van Erik ten Hag, zaterdagavond tegen sc Heerenveen (1-3), om Jurriën Timber achterin de voorkeur te geven boven Edson Álvarez.

"Het is precies hetzelfde", concludeert De Boer. Hij wijst op de transfersom van twaalf miljoen euro, die naar verluidt kan oplopen tot vijftien miljoen euro, die PSV afgelopen zomer een RB Leipzig betaalde voor de Portugees. "Bruma is voor heel veel centjes gehaald. Ze hadden hem vijf à zes jaar op de radar. Dan is dit natuurlijk teleurstellend." Kenneth Perez wijst erop dat Bruma zijn kans ruimschoots heeft gehad bij PSV, maar dat hij de verwachtingen simpelweg niet heeft kunnen waarmaken. In zeventien competitieduels was hij goed voor drie treffers en evenzoveel assists. Al vijf duels op rij had Bruma geen basisplaats bij PSV.

"Ik hoor ook van mensen hem een wedstrijd bij RB Leipzig hebben zien spelen en een fantastische speler zagen. Dat was dan een toevalstreffer, denk ik", zegt de Deen. "We hebben hem nu ongeveer twintig wedstrijden gezien. We kijken elkaar tijdens die wedstrijden vaak aan: zie jij iets wat ik niet zie? Faber ziet ook niet zoveel." De Boer noemt Bruma 'een blinde'. "In voetbaltermen", voegt hij lachend toe. "Als hij veel vertrouwen heeft, dan heb je een wapen met zijn snelheid. Maar als het vertrouwen weg is, wordt dat lijntje heel dun."

Voorafgaand aan de wedstrijd werd Faber gevraagd of Manueke zijn acht jaar oudere concurrent is gepasseerd in de rangorde. "Noni verdient een kans om te laten zien hoe goed hij is", zo reageerde hij op die vraag. "Hij is een topscorer, die er ballen inschiet bij alle elftallen: de Onder-19, Jong PSV en bij ons op de training. Het is een mooie kans om te laten zien of hij het nu ook kan." Madueke was in elf wedstrijden voor de Onder-19 goed voor zeven treffers en acht assists. Namens Jong PSV verzorgde hij in de Keuken Kampioen Divisie vier doelpunten en een assist in zes optredens.