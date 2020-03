NAC Breda komt afgang tegen Feyenoord te boven met vierklapper

NAC Breda heeft zich op eigen veld gerevancheerd voor de smadelijke 7-1 nederlaag tegen Feyenoord in de halve finale van de TOTO KNVB Beker van afgelopen donderdag. Het elftal van trainer Peter Hyballa kende zondagmiddag weinig moeite met het povere Roda JC Kerkrade: 4-1. Nummer twee De Graafschap hield de titelambities springlevend dankzij een 1-2 overwinning op Go Ahead Eagles. De achterstand op koploper SC Cambuur bedraagt slechts één punt. (63 om 62 punten). De Friezen hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

NAC Breda - Roda JC Kerkrade 4-1

De thuisploeg legde in de eerste helft de basis voor de eclatante zege. Jan Paul van Hecke, donderdag ook trefzeker tegen Feyenoord, faalde na een klein kwartier spelen niet bij het nemen van een strafschop. Vijf minuten voor rust gaf het scorebord 2-0 aan. Doelman Radomir Novakovic redde nog bekwaam op een schot van Othman Boussaid, maar was kansloos op de kopbal van Finn Stokkers in de rebound. Roland Alberg bracht de spanning terug door na een uur spelen een strafschop te benutten. Het slotakkoord was echter voor NAC. Pelé van Anholt was een kwartier voor tijd trefzeker met een afstandsschot in de linkerbenedenhoek. Mounir El Allouchi was slechts een minuut later de gevierde man met een fraaie knal in de verre hoek.

Go Ahead Eagles - De Graafschap 1-2

De Superboeren kenden een droomstart in Deventer, met een doelpunt in de negende minuut. Ralf Seuntjens tikte bij de eerste paal slim binnen na een goede voorzet vanaf de zijkant van Javier Vet. Vijf minuten na rust werd de voorsprong van De Graafschap uitgebreid. Branco van den Boomen knalde van dichtbij beheerst raak na goed voorbereidend werk van Seuntjens. De spanning keerde terug door een treffer van invaller Maarten Pouwels in de 86ste minuut. De boomlange aanvaller kreeg de bal zomaar voor zijn voeten en verschalkte doelman Hidde Jurjus vervolgens met een schot in de verre hoek. Ondanks de vier minuten blessuretijd kon Go Ahead een nederlaag niet meer afwenden.