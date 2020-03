Heracles Almelo heeft hulp Dessers niet nodig bij indrukwekkende comeback

Heracles Almelo heeft zondagmiddag in een doelpuntrijk duel afgerekend met hekkensluiter RKC Waalwijk: 4-2. De bezoekers leken op weg naar de tweede opeenvolgende zege, daar er vorige week werd gewonnen van FC Utrecht. De 0-2 voorsprong verdween echter als sneeuw voor de zon, mede door toedoen van uitblinkers Mauro Junior, Dario van den Buijs en Delano Burgzorg. Opvallend genoeg kwam Eredivisie-topscorer Cyriel Dessers niet tot scoren op eigen veld.

In het eerste halfuur zorgde RKC voor een grote verrassing in Almelo. Van den Buijs, die later sportieve revanche zou nemen, kreeg de bal op de arm in zijn eigen strafschopgebied. Richard van der Venne mocht derhalve een strafschop nemen in de veertiende minuut, met het gewenste resultaat als gevolg. Een klein kwartier later keek Heracles tegen een nog grotere achterstand aan. Anas Tahiri was het eindpunt van een snelle counter en de middenvelder verschalkte vervolgens doelman Janis Blaswich met een ferme knal in de verre hoek.

Heracles, dat tussen de doelpunten van RKC door al grote kansen kreeg via Junior en Van den Buijs, rechtte de rug. Slechts twee minuten later was de aansluitingstreffer namelijk een feit. Van den Buijs was alert bij een hoekschop van Junior en bracht al koppend de spanning terug in het Erve Asito Stadion. RKC was duidelijk van zijn stuk gebracht, want de 2-2 viel in de 34ste minuut. Silvester van der Water kapte en draaide en schoot daarna onberispelijk raak voor Heracles, dat de dramatische start binnen een mum van tijd had weggepoetst.

Dessers scoorde niet, maar kreeg wel enkele goede mogelijkheden. Zoals vijf minuten na rust, op aangeven van Van der Water. De topschutter kwam echter een teenlengte tekort om doelman Etienne Vaessen te passeren. Drie minuten later was het alsnog raak, met Van der Water als afmaker. Dessers liet een pass van Junior heel slim lopen, waarna de vleugelaanvaller raak schoot. Burgzorg verzuimde korte tijd later om het duel in het slot te gooien. De buitenspeler schoot van dichtbij voor een haast open doel via de lat over. Even daarna maakte hij zijn fout meer dan goed door de bal na een knappe counter van Heracles in de verre hoek te plaatsen. Ook in de slotfase was Dessers een treffer niet gegund. De topscorer werd in de slotminuten nog een keer gestuit door Vaessen, maar dat was wel in buitenspelpositie.