Roy Keane verbaast Engeland met ongekende lofzang: ‘Hij oogde wereldklasse’

Roy Keane staat alom bekend als de meest kritische analist van Engeland, maar de oud-middenvelder van onder meer Manchester United heeft zondagmiddag opzien gebaard met een lofzang over Billy Gilmour. Laatstgenoemde blonk midweeks uit in het FA Cup-duel van Chelsea met Liverpool (2-0 overwinning) en heeft volgens Keane alle kwaliteiten om de absolute top te halen.

De achttienjarige Gilmour mocht dit seizoen al een aantal keer opdraven op het middenveld van Chelsea, maar Keane raakte afgelopen dinsdag pas echt onder de indruk van de Schot, tijdens de bekerwedstrijd van Chelsea tegen Liverpool. "Hij was fantastisch. Ik zat thuis naar de wedstrijd te kijken en genoot van een kop thee en wat chocolade. Het volume van de televisie stond uit, maar vanaf het moment dat de wedstrijd begon, sprong ik uit mijn stoel en riep ik: wie is dit joch op het middenveld?”, zegt Keane vanmiddag rondom het competitieduel van Chelsea met Everton bij Sky Sports.

Gilmour leverde tegen Liverpool weliswaar geen doelpunt of assist, maar viel toch op, met name door zijn technische bagage en spelinzicht. "Er zijn bepaalde kwaliteiten die je graag ziet bij een middenvelder: kwaliteit aan de bal, voetbalintelligentie en rust", somt Keane op. "Hij toonde het allemaal. Het was één van de beste optredens van een speler die ik in zeer lange tijd gezien heb", vervolgt de 48-jarige Ier, die wel benadrukt dat Gilmour de lat nu bijzonder hoog voor zichzelf heeft gelegd. "Hij moet dit niveau nu blijven evenaren."

"Zijn spel in het algemeen liet mij opspringen uit mijn stoel. Hij begon zó goed, hij oogde als een speler van wereldklasse. Zo oogde hij vanaf het eerste moment. Ik dacht eigenlijk dat het één van de meer ervaren spelers bij Chelsea was", vervolgt Keane over de belofte van Chelsea. Gilmour heeft vanmiddag van manager Frank Lampard opnieuw een basisplaats gekregen in het competitieduel van Chelsea met Everton en Keane is voornemens de ontwikkeling van de middenvelder goed te blijven volgen. "Alles wat hij tegen Liverpool deed, ademde klasse. Hij oogt klein, maar hij is de rust zelve."